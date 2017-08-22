Исследование Positive Technologies: хакеры все чаще сдают трояны в аренду

Эксперты Positive Technologies отмечают, что во II квартале 2017 г. продолжили набирать популярность сервисы «вымогатели как услуга» по сдаче троянов в аренду. США и Россия по-прежнему наиболее частые жертвы кибератак, однако во II квартале 2017 г. больше четверти атак (28%) были масштабными и затронули одновременно десятки стран и сотни (в отдельных случаях тысячи) компаний.

По статистике Positive Technologies, 67% атак были совершены с целью получения прямой финансовой выгоды. При этом больше половины атак носили массовый характер и использовали преимущественно вредоносное программное обеспечение.

Эпидемия вируса-вымогателя WannaCry (WanaCypt0r, WCry) показала, что стать жертвой атаки можно даже если не открывать подозрительные письма и не кликать по ссылкам в них. По данным Intel, общее количество зараженных компьютеров превысило 530 тысяч. На биткойн-кошельки разработчиков WannaCry от жертв поступило более 50 BTC ($128 тыс.), при этом общий ущерб компаний составил более миллиарда долларов.

Другая масштабная вредоносная кампания в конце июня была вызвана шифровальщиком NotPetya (также известным под именами ExPetr, PetrWrap, Petya, Petya.A и др.). Отличительной чертой этой эпидемии было то, что целью преступников не была финансовая выгода, они не стремились рассылать ключ восстановления в обмен на выплаты. ВПО распространялось для вывода из строя информационных систем, уничтожения файлов и саботажа. Более 40 жертв заплатили выкуп на общую сумму, эквивалентную $10 тыс.

Тренд «вымогатели как услуга» (ransomware as a service), о котором аналитики Positive Technologies рассказывали в прошлом отчете, набирает обороты. Появляются новые сервисы по сдаче троянов в аренду: например, дистрибьютор Petya или Mischa получает от 25% до 85% от суммы платежей жертв, а другой троян-шифровальщик Karmen продается на черном рынке за $175.

Пока одни злоумышленники предпочитают криптовалюту для получения незаконных доходов (жертвам троянов-шифровальщиков предлагается перечислять деньги на биткойн-кошельки), другие атакуют криптовалютные биржи и счета их клиентов. Например, получив доступ к персональным данным 31 800 пользователей южнокорейской биржи Bithumb, злоумышленники затем смогли получить доступ и к их счетам. Потери от этой атаки оценили в 1 миллиард вон ($890 тыс.). В ходе другой атаки, на Tapizon, злоумышленники получили доступ к четырем кошелькам и в общей сложности похитили около 3816 биткойнов ($5,3 млн).

Аналитики отмечают появление новых нестандартных цепочек проникновения в целевую систему. Например, группировка Cobalt использовала произвольные уязвимые сайты в качестве хостинга для вредоносного ПО. Члены группировки APT10 в ходе целевых атак сначала получали доступ в корпоративные сети провайдеров облачных сервисов, а затем по доверенным каналам проникали в сеть организаций-жертв.

«Пока все обсуждают масштабные атаки вирусов-вымогателей, злоумышленники не сидят сложа руки, работают над новым вредоносным софтом и планируют будущие атаки, — сказала аналитик Positive Technologies Ольга Зиненко. — К примеру, исследователи обнаруживают новые ботнеты из IoT-устройств, однако известий о новых инцидентах, связанных с высоконагруженными атаками, пока поступает немного. Нельзя исключать возможность, что злоумышленники копят ресурсы, чтобы в дальнейшем реализовать масштабные атаки».