«Хост» внедрила электронные больничные листы в Якутии

Группа компаний «Хост» совместно с «СофТраст» запустили проект по выдаче электронных больничных листов в медучреждениях Республики Саха (Якутия). Проект находится на стадии тестирования, доступ к электронным больничным есть у четырех медицинских учреждений. В будущем услуга будет введена в 65 больницах региона. «Хост» отвечала за техническое внедрение и настройку системы электронных больничных, а также обучила 500 медработников работе с ней.

Использование электронных больничных экономит время медиков и пациентов. Документ создается сразу во врачебном кабинете. Медицинский работник сам заносит необходимые данные в систему и подписывает его цифровой электронной подписью. Далее электронный больничный сразу отправляется работодателю, ускоряя расчет компенсаций по временной нетрудоспособности. Заболевшему не нужно стоять в очередях поликлиники или беспокоиться, что бумажный бланк потеряется и его придется восстанавливать. Врачи смогут больше внимания уделять пациентам, а не тратить время на заполнение бумажных форм и дополнительной медицинской документации, которую требуется еще где-то хранить.

«За 5 лет работы в республике Саха мы внедрили региональную медицинскую информационную систему «Медведь», которая стала основой ЕГИСЗ региона. Запустили услугу круглосуточного колл-центра для больниц. Пилотный проект по выдаче электронных больничных листов – это следующий шаг, который позволит населению получать качественные медицинские услуги, а медучреждениям повысить эффективность своей работы», – сказал Константин Суслов, генеральный директор ГК «Хост».

С 1 июля 2017 года вступили в силу изменения к федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», которые касаются введения электронных листов нетрудоспособности. Теперь больничный лист выдается как в бумажном, так и электронном виде. Его подлинность гарантирует защищенная электронная подпись врача или медучреждения. По оценкам Министерства труда и социальной защиты РФ введение системы электронных больничных сократит издержки на бумажный документооборот к 2020 году на 42 млн руб.