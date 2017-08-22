DLP-решение InfoWatch для защиты корпоративных данных в ОС Astra Linux SE сертифицировано МО РФ

Группа компаний InfoWatch сообщила, что решение для предотвращения утечек конфиденциальной информации и защиты организаций от внутренних угроз (DLP-система) InfoWatch Traffic Monitor с поддержкой операционной системы специального назначения (ОС СН) «Astra Linux Special Edition» для построения защищённых автоматизированных систем получило сертификат Министерства обороны Российской Федерации.

«Нами была успешно пройдена сертификация продукта со стороны профильного ведомства по второму уровню контроля недекларированных возможностей, что вызвало интерес со стороны ряда предприятий оборонно-промышленного комплекса, — отметил Александр Клевцов, ведущий менеджер по развитию продуктов ГК InfoWatch. — На текущий момент система прошла испытания в ряде предприятий данного сектора, продемонстировав стабильную работу в промышленных условиях».

Ранее InfoWatch и «РусБИТех», разработчик ОС семейства «Astra Linux», подписали соглашение о сотрудничестве в области совместной разработки и тестирования продукции на совместимость. По результатам испытаний решение InfoWatch Traffic Monitor сертифицировано «НПО РусБИТех» по программе «Software ready for Astra Linux», что означает полное соответствие требованиям, предъявляемым к программному обеспечению с поддержкой отечественной ОС СН «Astra LinuxSplecial Edition».

Александр Клевцов отметил, что ряд российских организаций для построения своей инфраструктуры либо уже использует операционные системы российского производства, либо готовятся перейти на них. Чтобы переход с одной ОС на другую не нарушал непрерывность обеспечения безопасности,InfoWatch Traffic Monitor поддерживает работу в мультиплатформенной инфраструктуре организации. Это позволяет поэтапно переводить парк рабочих станций на операционную систему специального назначения «Astra Linux Special Edition». Одновременная поддержка сетевых каталогов Microsoft Active Directory и Astra Linux Directory позволяет поддерживать единые политики безопасности.

Решение InfoWatch Traffic Monitor для среды ОС СН Astra Linux Special Edition 1.5 включает серверную и агентскую подсистемы защиты.

Агентская часть InfoWatch Traffic Monitor обеспечивает защиту информации вне зависимости от того, какое прикладное программное обеспечение эксплуатируется на рабочих станциях, так как работает на уровне ядра операционной системы с использованием драйверов собственной разработки.

«Выданный сертификат совместимости „Software ready for Astra Linux“ подтверждает, что взаимодействие продукта компании InfoWatch с операционной системой специального назначения „Astra Linux Special Edition“ на уровне ядра осуществляется корректно и не нарушает целостности ОС и ее штатной работы, в том числе в части встроенных средств защиты информации», — сказал заместитель директора Центра Компьютерных Технологий «НПО РусБИТех» Дмитрий Донской.

Решение InfoWatch Traffic Monitor обеспечивает защиту конфиденциальной информации в ключевых каналах передачи данных, включая копирование на съемные носители, отправку данных через Интернет, корпоративную почту. К перехваченному системой трафику применяется весь спектр технологий анализа данных от InfoWatch: лингвистический анализ, анализ текстовых объектов, цифровых отпечатков, детектор заполненных бланков и детектор печатей, а также отраслевые решения компании.