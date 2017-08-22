Астерос: работы по обеспечению безопасности «Лужников» близятся к завершению

«Астерос» впервые продемонстрировала результаты работ по обеспечению безопасности территории Олимпийского комплекса «Лужники». Центральный объект Чемпионата мира по футболу 2018 посетили менеджмент спортивных клубов, а также представители служб безопасности и антитеррористической защиты спортивных мероприятий международного уровня.

В рамках проекта для территории ОК «Лужники» группа «Астерос» создает периметр безопасности протяженностью более 3 километров. Внутри него находится так называемая «чистая зона», в которую каждая клиентская группа попадает после прохождения всех этапов досмотра. На объекте работают системы контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией, охранно-тревожные и другие. Всего по периметру парка «Лужники» построены 7 пешеходных и 6 транспортных КПП, пропускная способность которых – свыше 68 тыс. человек, около 1 тыс. автомобилей и 40 автобусов в час. Кроме того, Астерос обеспечивает ОК «Лужники» системой видеонаблюдения, объединяющей более 1500 камер, располагающихся по периметру, на пешеходных, транспортных КПП и на самой территории комплекса. Видеопотоки со всех камер будут передаваться по каналам связи в единый ситуационный центр с суммарной скоростью 8,2 Гб/с.

«При подготовке “Лужников” к мундиалю используется принцип, показавший свою эффективность во время проведения Олимпийских игр в Сочи. Он заключается в том, что создав периметр безопасности, внутри которого располагается “чистая зона”, нет необходимости дополнительно защищать каждый объект, и любые угрозы внутри периметра сведены к минимуму. “Лужники” обладают максимальной вместимостью среди стадионов, готовых к приёму матчей предстоящего мундиаля, а значит, и объёмные показатели систем безопасности здесь должны быть больше, чем на любых других аренах ЧМ-2018. Мы гордимся тем, что ведем работы на этом историческом объекте, и применяем весь опыт, полученный на Олимпиаде в Сочи и в ходе реализации других проектов, для обеспечения безопасности центрального стадиона ЧМ-2018», – сказал Владимир Шелепов, заместитель генерального директора по развитию бизнеса группы «Астерос».

В ходе экскурсии участники обменялись опытом в области обеспечения безопасности спортивных сооружений, а также ознакомились с результатами работ «Астерос» на территории ОК «Лужники», ставших примером выполнения требований Постановления Правительства №485 по оснащению средствами досмотра объектов массового скопления людей. На специально подготовленном трансфере участники экскурсии смогли объехать большую часть периметра безопасности, а затем посетили ряд ключевых объектов единой системы комплексной защиты территории парка «Лужники».

Для обеспечения комфорта и безопасности болельщиков, спортсменов и гостей «Лужников» особое внимание уделено строительству современных входных групп. В рамках мероприятия специалисты «Астерос» продемонстрировали работу пешеходных и транспортных контрольно-пропускных пунктов и технологического оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защиту территории Олимпийского комплекса. Особое внимание участников экскурсии привлекла так называемая «Подкова» – крупнейший пешеходный КПП, за которым открывается аллея фонтанов, ведущая к Большой спортивной арене «Лужники». Главный вход в Олимпийский комплекс расположен в непосредственной близости к основным транспортным узлам, которые используют посетители парка, – станции метро «Спортивная» и станции «Лужники» МЦК Пропускная способность «Подковы» – 34,2 тыс. человек в час. Центральный КПП предназначен только для пешеходов, всего в нем будет расположено 228 проходов в парк «Лужники».

При участии заместителя генерального директора по развитию бизнеса группы «Астерос» Владимира Шелепова, главного инженера проекта Алексея Красова и ведущего инженера Дмитрия Мороза были смоделированы этапы досмотра как пешеходов, так и транспорта, которые будут применяться в период проведения Чемпионата мира по футболу 2018.

На данный момент на всех КПП, формирующих периметр безопасности ОК «Лужники», «Астерос» завершает установку стандартных и специальных средств обеспечения безопасности в соответствии с требованиями Постановления Правительства №485. Это стационарные металлообнаружители (в общей сложности 415 шт.), ручные металлодетекторы (468 шт.), рентгенотелевизионное оборудование для досмотра (интроскоп) (75 шт.), стационарные радиационные мониторы (197 шт.), автоматизированная система досмотра днища автотранспорта (31 шт.), средства обнаружения взрывчатых веществ (123 шт.), индикаторы электромагнитных и акустических полей (21 шт.) и опасных жидкостей (123 шт) и др.

Группа «Астерос» работает в «Лужниках» около 3 лет. В 2015 году специалисты «Астерос» разработали концепцию безопасности территории ОК «Лужники», которая успешно прошла все этапы согласования с городом, Оргкомитетом «Россия – 2018» и силовыми ведомствами. В соответствии с планом застройки, «Лужники» и прилегающая к нему общественная территория зонируются по приоритетам безопасности согласно требованиям ФИФА ЧМ2018 (FIFA World Cup Stadium Requirements Handbook Project Requirements Summary – Space, Area & Fit-out Requirements; Annex to SRH 10.20.16. – Version – 2018 FIFA World Cup / 01.11.2014). В общей сложности, концепция выделяет около 10 различных зон, включая зоны общего доступа, прессы, гостеприимства, VIP-гостей, зоны транспортных магистралей, техническую зону и другие.

В мае 2016 года «Астерос» выиграл контракт по строительству в «Лужниках» объектов, обеспечивающих безопасность во время чемпионата мира по футболу 2018 года; тогда же интегратор приступил к строительным работам. Внешний периметр безопасности, помимо чаши «Лужников», «закрывает» более чем 50 объектов временной и постоянной инфраструктуры, которые будут функционировать на территории комплекса во время проведения ЧМ-2018. Все они нуждаются в защите, причем сразу в нескольких режимах: повседневной эксплуатации, а также во время подготовки и проведения спортивных мероприятий.

«Астерос» является генеральным подрядчиком по реконструкции двух главных кассовых павильонов «Лужников», представляющих собой двухэтажные здания суммарной площадью 1000 кв. метров. В них будут располагаться кассовые системы, единый ситуационный центр на 10 рабочих мест операторов суммарной площадью 60 кв.м, два взаиморезервируемых дата-центра на 30 стоек, суммарной емкостью хранилищ 4,9 ПБайт и другие объекты.

В рамках проекта используется собственная разработка «Астерос» — интеграционная платформа Securix, предназначенная для комплексной защиты объектов стратегического назначения.