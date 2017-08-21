В дата-центре StoreData доступен серверный шкаф нового типа для размещения по PCI DSS

StoreData запустила в эксплуатацию серверный шкаф нового типа. Шкаф предназначен для размещения оборудования в инфраструктуре, сертифицированной PCI DSS, иподходит для клиентов, у которых всего несколько серверов и им не нужна целая стойка.

StoreData — центр обработки данных, сертифицированный по стандарту PCI DSS. Дата-центр соответствует требованиям, предъявляемым к обеспечению безопасности информационной структуры предприятия в целом и персональных данных держателей платёжных карт в частности, и обеспечивает надлежащий уровень надежности.

Шкаф нового типа, запущенный в StoreData, отвечает требованиям PCI DSS. Особенностью конструктива шкафа являются отдельные изолированные секции, в каждой из которых имеются индивидуальные двери и замки. Минимальная емкость одной секции составляет всего 11U — объем, достаточный для того, чтобы получить услуги по размещению оборудования в инфраструктуре, сертифицированной PCI DSS.

«Новый шкаф был установлен для удовлетворения потребностей клиентов с повышенными требованиями к безопасности, которым необходимо разместить только несколько серверов. Это дает возможность арендовать секцию, а не стойко-место, что, без сомнения, выгодно для компаний с небольшим количеством вычислительного оборудования», ― сказал Антон Платонов, заместитель генерального директора НИЦ.