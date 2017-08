«Связной» запустил программу Trade-in для iPhone более чем в 2700 магазинах

«Связной» объявил о расширении программы Trade-in для iPhone. Теперь обменять старый iPhone на новый по программе Trade-in можно более чем в 2700 магазинах «Связного» и C-store в 950 населенных пунктах России. Розничная сеть компании стала самой крупной в нашей стране, где действует официальная программа Trade-in от Apple.

«Связной» стал первым российским ритейлером, который предоставил такой сервис: компания запустила услугу в 113 магазинах в крупных городах страны в начале июля 2017 г. По итогам «пилотного» периода самой популярной моделью iPhone, которую покупатели обменивали на новое устройство или приносили для оценки в магазины, стал iPhone 5s. На втором месте различные модификации iPhone 7, третье разделили iPhone 6s и iPhone 6.

Покупатели iPhone по программе Trade-in в «Связном» могут приобрести по сниженной цене модели 5s, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, SE, 7, 7 Plus. Размер скидки на новое устройство зависит от модели сдаваемого смартфона и может достигать нескольких десятков тысяч рублей.

Чтобы купить новый iPhone по программе Trade-in в «Связном», необходимо соблюсти два условия. Сдаваемое устройство должно быть куплено у официального продавца техники Apple в России и должно находиться в рабочем состоянии. Это может быть любая модель iPhone, начиная с iPhone 4. Для обмена в «Связной» не нужно привозить с собой упаковку, наушники или зарядное устройство, только сам смартфон.

После того, как старый iPhone осмотрят и проверят при помощи специальной программы сотрудники магазина, клиенту назовут стоимость его нынешнего гаджета по программе Trade-in. Стоимость сдаваемого смартфона будет сразу зачтена в счет цены нового устройства. Если покупатель согласится с оценкой, ему продадут новый гаджет со скидкой. Перед получением старого устройства сотрудники «Связного» помогут удалить все персональные данные, «сбросить» его до заводских настроек и при необходимости перенести информацию на новый гаджет после покупки.

Количество iPhone, которые можно обменять по программе Trade-in, не ограничено. Скидки за устройства не суммируются. За один старый iPhone покупатель получает скидку на один новый смартфон от Apple.