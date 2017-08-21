«СКБ Контур» выпустил интеграционное решение для ФГИС «Меркурий». Ветеринарные сопроводительные документы (ВСД) оформляются на любые грузы, поднадзорные Госветнадзору. Сейчас с ними уже имеют дело мясокомбинаты, птицефабрики, производители морепродуктов, дистрибьюторы, торговые сети. С нового года к ним присоединятся производители молочной продукции. Согласно Федеральному закону от 01.07.2015 № 243 «О внесении изменений в Закон РФ „О ветеринарии“», с 1 января 2018 года все они обязаны работать с ВСД через федеральную государственную информационную систему «Меркурий».

Формировать ВСД через «Меркурий» должен будет каждый отправитель продукции, а каждый получатель — гасить, то есть отмечать в «Меркурии», что он принял конкретный груз, на который выданы ветеринарные документы с определенным номером. Если покупатель — не конечный, а, например, дистрибьютор или распределительный центр, то, отправляя товар в следующий пункт, он обязан сопроводить его новым ветеринарным сертификатом, полученным в «Меркурии». И так — до финальной точки маршрута, где погасят последние ВСД на данную продукцию. Таким образом, с помощью «Меркурия» весь жизненный цикл товара легко просматривается, про каждый товар можно точно сказать, какая компания его выпустила и как он попал на прилавок магазина, поэтому риск контрафакта сводится к нулю.

У ФГИС «Меркурий» есть веб-интерфейс. Чтобы сформировать ВСД, понадобится завести данные: категория товара, кто производитель, откуда получен, дата выработки, срок годности и т. д. И так — по каждой позиции. Если у компании много операций с продукцией животного происхождения — более 2 000 ВСД ежемесячно, то ручной ввод данных в систему станет для нее затратным (из расчета ФОТ сотрудников, занятых в оформлении ВСД). Чтобы решить эту проблему, разработчики «Меркурия» предусмотрели набор инструментов API. Компании могут либо самостоятельно воспользоваться им, чтобы интегрировать «Меркурий» со своей учетной системой, либо прибегнуть к решениям интеграторов.

Интеграционный модуль для любой конфигурации 1С Контур.Меркурий — одно из таких решений. Если в вебе «Меркурия» оформление ВСД займет от трех до пяти минут, то в модуле пакет ветеринарных документов автоматически сформируется по всем позициям отгрузочного документа за несколько секунд.

«Плюсы интеграции в том, что, во-первых, она позволяет людям работать в привычном интерфейсе своей учетной системы, во-вторых, исключает ручной перенос данных для формирования ВСД, они автоматически подтягиваются из учетки. Процесс ускоряется, ошибки исключаются, — сказал Павел Большаков, ведущий инженер-программист «СКБ Контур». — Наши модули Контур.EDI и Контур.Меркурий для 1С разработаны по одному и тому же принципу, поэтому пользователям будет просто освоить новое решение. Заложенные в нем инструменты кастомизации позволяют оставаться на «коробочном» продукте, своевременно получать обновления и не тратить время и деньги на их установку. Несмотря на то что обязанность работать с электронными ВСД возникает у компаний только с 1 января, мы рекомендуем регистрироваться в „Меркурии“ и спокойно осваивать систему уже сейчас, чтобы не заниматься этим впопыхах после Нового года».

По оценкам «СКБ Контур», освоить «Меркурий» предстоит примерно 20 тыс. компаний: производителям, поставщикам, дистрибьюторам, торговым сетям.