«РТ-Информ» запустил новый корпоративный сайт

«РТ-Информ» (центр компетенции «Ростеха» в области ИТ) объявил о запуске нового корпоративного сайта www.rtinform.ru http://www.rtinform.ru/. Обновленный ресурс выполнен разработчиками компании в сжатые сроки и содержит исчерпывающую информацию о ее сервисах и решениях, позволяет клиентам компании не только ознакомиться с широкой продуктовой линейкой, но и воспользоваться удаленным доступом к сервисам, созданным для повышения качества обслуживания предприятий «Ростеха», оптимизации управления закупочной деятельностью в Корпорации и автоматизации процессов сопровождения закупок в области информационных технологий и систем информационной безопасности.

Для удобства пользователей ресурс включает внутренние ссылки на информационные системы, разработанные «РТ-Информ» с целью автоматизации процессов бюджетирования предприятий, закупочной деятельности в ИТ, а также информацию о возможностях подключения организаций Ростеха к сервисам для управления объектами собственности и активами организаций, централизации контроля за движением денежных средств, автоматизации процессов сбора, проверки, хранения статистических данных первичной отчетности организаций и холдингов Корпорации.

Новый информационной ресурс компании выполнен с использованием технологии адаптивной верстки, что позволяет легко работать с широкого спектра устройств, включая мобильные телефоны и планшеты.

«Запуск обновленного сайта - еще один шаг на пути к построению эффективной системы коммуникации «РТ-Информ» со структурными подразделениями госкорпорации по направлению информационных технологий и кибербезопаности, - отметил генеральный директор «РТ-Информ» Камиль Газизов. - Наряду с онлайн-каналами связи, компания широко использует оффлай-коммуникации, в частности, с 2015 года по инициативе компании в Ростехе собирается клуб ИТ-директоров для обсуждения актуальных вопросов модернизации информационных систем и ИТ-инфраструктуры предприятий. - За время проведения клуб посетили более 400 ИТ-директоров крупнейших предприятий корпорации, около 150 из них являются постоянными участниками профессиональных встреч».