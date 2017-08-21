QIWI и «Эвотор» предложили предпринимателям принимать платежи на онлайн-кассе

«Эвотор» и QIWI запустили бесплатное приложение «QIWI Кассир» для приема платежей на онлайн-кассах «Эвотор», предоставив возможность предпринимателям зарабатывать на дополнительной услуге, а также привлекать поток новых клиентов.

QIWI Кассир — бесплатное приложение для осуществления платежей в системе QIWI без приобретения дополнительных устройств. Через установленный на смарте-терминале «Эвотор» сервис бизнесмен сможет принимать платежи в адрес более чем 12 тысяч ведущих провайдеров – поставщиков услуг сотовой связи, интернета, электронной коммерции, электронных денег, цифрового телевидения, ЖКХ, онлайн-игр, а также для погашения кредитов, пополнения банковских счетов и карт. Приложение «QIWI Кассир» сертифицировано требованиям стандарта Payment Application Data Security Standard (PA DSS) версии 3.2.

Для начала работы нужно скачать приложение в магазине приложений EvoStore и подписать договор с компанией QIWI, после чего ввести полученные логин и пароль на смарт-терминале «Эвотор». Прибыль владельца будет состоять из комиссии за платежи и агентского вознаграждения от объема проведенных транзакций. Уровень комиссий на большинство провайдеров предприниматель определяет самостоятельно.

«Эвотор делает многое, чтобы маленькие компании и ИП получали современные профессиональные инструменты для максимальной эффективности. Мы разработали устройство, которое обладает неограниченным функционалом и может подстраиваться под любой бизнес и меняться вместе с ним как конструктор. Благодаря новому бесплатному приложению QIWI Кассир бизнесмен расширяет функционал устройства до полноценного терминала для приема платежей, что позволит увеличить прибыль точки и привлечь новых клиентов», – отметил генеральный директор и сооснователь «Эвотор» Андрей Романенко.

«QIWI Кассир – один из основных в линейке продуктов QIWI для предпринимателей, позволяющий принимать платежи в торговых точках в адрес нескольких тысяч провайдеров, тем самым повышая уровень комиссионных доходов и привлекая дополнительное число клиентов, – сказал Андрей Протопопов, директор по IT и продуктам группы QIWI. – QIWI Кассир впервые стал доступен как приложение для онлайн-касс благодаря нашему партнерству с «Эвотором». Теперь десятки тысяч предпринимателей по всей России, использующих онлайн-кассы «Эвотор», получили возможность расширить перечень оказываемых услуг за счет всегда востребованного сервиса моментальных платежей, просто установив приложение».