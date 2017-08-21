«ЛАН АТМсервис» будет обслуживать информационно-платежные терминалы «Ренессанс Кредит»

«ЛАН АТМсервис» (входит в группу компаний «Ланит») выиграла тендер на постгарантийное техническое обслуживание более 350 устройств банка «Ренессанс Кредит» по всей России. Специалисты компании обеспечат бесперебойную работу терминалов электронной очереди, информационно-транзакционных терминалов Discovery с функцией выдачи наличных и терминалов для приема платежей.

«ЛАН АТМсервис» организует комплексное техническое обслуживание банковских устройств – поддержку первого и второго уровня (FLM и SLM). Компания будет заниматься ремонтом любой сложности, поставлять необходимые запчасти, менять расходные материалы, проводить профилактические работы.

В рамках договора банк получит доступ к системе инцидент-менеджмента Octopus, разработанной «ЛАН АТМсервис». В ней сотрудники банка будут размещать заявки на ремонт устройств, в режиме реального времени контролировать выполнение работ, а также получать отчеты для контроля качества.

Андрей Владимиров, генеральный директор «ЛАН АТМсервис», отметил: «Наша компания один из лидеров российского рынка сервиса устройств банковского самообслуживания. За последние годы мы смогли развить крупнейшую сеть сервисных центров на всей территории России, у нас работает более 600 опытных инженеров. Сейчас на обслуживании «ЛАН АТМсервис» – более 60 000 банкоматов и терминалов. Накопив столь обширную базу знаний и практик, мы уверены, что обеспечим сервисное сопровождение парка устройств банка «Ренессанс Кредит» на самом высоком уровне».

Мария Архипова, старший вице-президент по информационным технологиям и сопровождению банковских операций «Ренессанс Кредит», сказала: «Банк уделяет особое внимание качеству и удобству обслуживания клиентов: не так давно был завершен масштабный проект по оборудованию всех наших отделений системой электронной очереди, расширяется сеть информационно-транзакционных терминалов, поэтому задача по бесперебойному обслуживанию данной инфраструктуры для нас является приоритетной. Мы рады, что в этом нам поможет компания «ЛАН АТМсервис» - признанный лидер российского рынка ИТ-услуг».