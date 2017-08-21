«Диджитал Дизайн» усовершенствует СЭД «Росстандарта»

«Диджитал Дизайн» выиграла конкурс на выполнение работ по совершенствованию системы электронного документооборота (СЭД), оказание услуг технической поддержки и предоставление лицензий на программное обеспечение в 2017 году в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии («Росстандарт»).

В 2015 г. в рамках проекта по развитию СЭД в «Росстандарте» была внедрена система документационного управления «Приоритет» (СДУ), разработанная специалистами «Диджитал Дизайн» на базе отечественной платформы Docsvision.

В ходе нового проекта планируется расширение функциональных характеристик системы в части архивного делопроизводства, модуля автоматического информирования по документационному обеспечению, дополнительных уведомлений сервиса рассылки почтовых уведомлений. Кроме того, согласно договору, будет произведена поставка дополнительных лицензий на ПО «Административное делопроизводство» для Docsvision и обновление модуля «Мобильное рабочее место руководителя» – решения для высшего менеджмента крупных предприятий и органов государственной власти, разработанного компанией «Диджитал Дизайн».

Всего пользователями СДУ «Приоритет» являются 125 сотрудников «Росстандарта», мобильное решение установлено на планшетах 12 руководителей агентства.

Договор включает оказание технической поддержки системы до конца 2017 г.

Система документационного управления «Приоритет» и решение «Мобильное рабочее место руководителя» входят в реестр отечественного ПО и отвечают всем требованиям законодательства. В 2017 г. СДУ «Приоритет» стала участницей пилотного проекта Минкомсвязи России по переходу органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов на отечественное ПО и прошла проверку на соответствие техническим и функциональным требованиям, совместимость с другими продуктами из реестра и с прикладным корпоративным ПО. Преимущества мобильного решения также смогли оценить крупные государственные заказчики и коммерческие организации.