«Депо Компьютерс» представит защищенные решения на форуме «Армия-2017»

«Депо Компьютерс» представит защищенные решения на Международном военно-техническом форуме «Армия-2017». В период с 22 по 27 августа «Депо Компьютерс», российский системный интегратор, примет участие в крупнейшем отраслевом мероприятии «Международный военно-технический форум «Армия-2017», на котором будут представлены экспозиции ведущих российских предприятий оборонно-промышленного комплекса, силовых министерств и ведомств, а также зарубежных организаций.

На форуме «Депо Компьютерс» представит новые решения, разработанные в соответствии с требованиями защиты информационных ресурсов подразделений Министерства обороны РФ и предприятий оборонно-промышленного комплекса. В составе экспозиции «Депо Компьютерс» будут представлены решения для построения защищенной ИТ-инфраструктуры.

Экспозиция «Депо Компьютерс» будет доступна по адресу: Конгрессно-выставочный центр «Патриот», Московская обл., г.Кубинка, Павильон С, стенд 3В8.

Программно-аппаратный комплекс виртуализации ДЕПО Атлант разработан для применения в автоматизированных системах, обрабатывающих информацию ограниченного доступа до уровня «Совершенно секретно» включительно. Решение построено полностью на российских технологиях.

ДЕПО Атлант подходит для внедрения инфраструктуры виртуальных рабочих столов в государственных информационных системах до 1-го класса защищенности, в автоматизированных системах до класса 1Г и для защиты ИСПДН до 1-го уровня защищенности, что подтверждается действующими сертификатами соответствия Минобороны России, ФСТЭК России и ФСБ России.

Программно-аппаратный комплекс ДЕПО Горизонт предназначен для построения масштабируемых защищенных облачных инфраструктур. Комплекс включает российское серверное и коммутационное оборудование ДЕПО, а также российскую доверенную среду виртуализации.

ДЕПО Горизонт – российское комплексное отказоустойчивое сертифицированное решение с централизованным управлением, простым масштабированием, «живой» миграцией виртуальных машин и поддержкой мобильных технологий. Предназначена для построения автоматизированных систем в защищенном исполнении, обрабатывающих конфиденциальную информацию и информацию, содержащую персональные данные.

Программно-аппаратный комплекс ДЕПО АльтЭль, построенный на базе российских технологий, предназначен для построения защищенной виртуальной среды для функционирования виртуальных машин и управления ими. Отечественная сертифицированная среда серверной виртуализации в защищенном исполнении, развернутая на серверах российского производства, позволяет безопасно работать с данными разного уровня доступа в изолированных друг от друга контурах виртуальных машин.

Решение ДЕПО АльтЭль используется для построения автоматизированных систем в защищенном исполнении, обрабатывающих как информацию ограниченного доступа (включая сведения, составляющие государственную тайну со степенью секретности до грифа «совершенно секретно» включительно), так и открытую информацию.

СКАЛА-Р – полностью интегрированная и оптимизированная гиперконвергентная платформа для решения различных задач обработки информации и построения ЦОдов. Платформа реализована в виде полностью сконфигурированного модуля, оснащенного оборудованием «Депо Компьютерс» и российским ПО для виртуализации, контроля и защиты информации.

Архитектура платформы предусматривает высокую отказоустойчивость, простое масштабирование от уровня небольшого филиала до уровня ЦОД и возможность построения геораспределенных кластеров, работающих в катастрофоустойчивом режиме.

Терминальная станция DEPO Sky B102 на отечественном процессоре «Байкал Т-1» разработана и производится в России для применения в информационных системах государственной важности и обеспечивает защиту конфиденциальной информации по классу 1Г. Станция комплектуется специальной клавиатурой со встроенным считывателем смарт-карт (в том числе, поддерживается работа с электронной картой военнослужащего). DEPO Sky B102 поддерживает установку российской сертифицированной операционной системы Astra Linux Special Edition. Компактный размер, бесшумность, низкое энергопотребление и длительный срок эксплуатации обеспечивают значительную экономию средств на оснащение рабочих мест сотрудников.

Терминальная станция на базе отечественного процессора «Байкал Т-1» реализована в форм-факторе моноблока со встроенным считывателем смарт-карт. Такая компоновка терминала упрощает ввод в эксплуатацию и снижает расходы на оснащение рабочих мест сотрудников. DEPO Neos MB 123 поддерживает установку российской сертифицированной операционной системы Astra Linux Special Edition. В настоящий момент проводится сертификация терминальной станции на работу с информацией ограниченного доступа.

Линейка компактных производительных ноутбуков разработана для применения в государственных информационных системах до 1-го класса защищенности, а также в автоматизированных системах до класса 1Г. Две модели ноутбуков с диагональю экрана 14” и 15” в прочном алюминиевом корпусе оснащены считывателем смарт-карт (обычным или бесконтактным), встроенной видеокамерой 2МП и набором всех необходимых портов ввода-вывода. Для применения в информационных системах с особыми требованиями к защите информации от утечки, возможно исполнение ноутбуков с физическим отсутствием модулей беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth.

Ноутбуки совместимы с российской сертифицированной операционной системой Astra Linux Special Edition и поддерживают установку российских средств защиты информации.

На стенде также будут представлены высокопроизводительный лазерный принтер DEPO P415 и универсальное многофункциональное устройство DEPO М410.

Линейка стоечных коммутаторов DEPO Switch уровня Top-of-Rack (ToR) позволяет организовать сетевую инфраструктуру для центров обработки данных и корпоративных ИТ-инфраструктур в компаниях любого размера. Коммутаторы российского производства разработаны с учетом требований российских заказчиков и обеспечивают высокую производительность и надежность работы сетей коммутации.

Кроме этого, будут представлены комплектующие российского производства под брендом ДЕПО – материнские платы для серверных и настольных систем, SSD-диск, оперативная память стандарта DDR4.