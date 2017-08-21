Delta Electronics обеспечила ИБП «Монди Сыктывкарский ЛПК»

Delta Electronics объявила об успешной реализации проекта по обеспечению отказоустойчивости систем «Монди СЛПК» в г. Сыктывкаре.

«Монди СЛПК» входит в подразделение группы Mondi «Uncoated Fine Paper» (Немелованные белые бумаги) и является самым крупным производителем бумажной продукции в России. Здесь производят офисную, офсетную, газетную бумагу, картон «топ-лайнер» и товарную целлюлозу. Самый известный бренд компании – «Снегурочка» – лидер рейтинга российских товаров среди офисных бумаг.

После проведения технической диагностики ранее установленных на предприятии ИБП, специалисты пришли к выводу о необходимости замены устаревших систем на новые. При этом выбор был сделан в пользу решений Delta Electronics. В результате, для обеспечения отказоустойчивости технологических процессов предприятия был выбран ИБП семейства Ultron серии EH, мощностью 15 кВА. Это решение имеет поддержку резервирования по принципу N+X, дополнительные встроенное и внешнее зарядные устройства для увеличения суммарной емкости аккумуляторных батарей, а также обладает крайне высоким КПД (96%). Весь процесс инсталляции систем EH занял у специалистов четыре часа: была произведена замена старого ИБП на новый, ввод его в эксплуатацию, а также восстановление всех процессов.

Помимо этого, для обеспечения отказоустойчивости систем АСУТП предприятия вместо четырех устаревших источников бесперебойного питания было установлено два модульных ИБП семейства Modulon серии NH Plus, мощностью 60 кВА. Сокращение количества систем стало возможно благодаря модульной конструкции решения Delta Electronics. NH Plus обладает возможностью «горячей» замены силовых модулей без перерыва питания нагрузки и возможностью резервирования вспомогательных источников питания. В комплект поставки также входили внешние батарейные шкафы и байпасы. В течение 24 часов было полностью демонтировано все старое оборудование, включая кабельные линии, а также смонтировано и вновь запущено ИБП.

«Нам было важно подобрать эффективные решения, которые соответствовали бы всем требованиям заказчика, при этом ключевым из них была реализация проекта в кратчайшие сроки. Критериями выбора систем Delta Electronics стала надежность оборудования производителя, возможность предоставления двухлетней гарантии, а также наличие авторизованного сервисного центра в России, – отметил Антон Яковлев, технический директор «Темпесто-Центр». – Было интересно реализовывать такой проект в сжатые сроки, и оборудование полностью оправдало наши ожидания – все работает в штатном режиме. Конечно, успешная реализация проекта была бы невозможна без специальных тренингов Delta Electronics, ведь установкой таких систем могут заниматься только обученные сертифицированные специалисты. В итоге на «Монди СЛПК» высоко оценили качество решения Delta Electronics».