BSS обновила систему CORREQTS Corporate до версии 2.3.19

BSS выпустила обновление системы CORREQTS Corporate v. 2.3.19 - комплексного решения, предназначенного для организации дистанционного банковского обслуживания юридических лиц.

В обновлении реализован ряд новых функциональных возможностей. Добавлена новая услуга ― «Онлайн-конверсия». Клиенты банка получили возможность совершать сделки по актуальному курсу в режиме реального времени. Услуга реализована в двух вариантах: совершение сделки по курсу из справочника курсов валют онлайн-конверсии, установленному банком для клиента или совершение сделки по биржевому курсу в рамках интеграции с торговым информационным терминалом ПРАЙМ. Решение способствует повышению лояльности клиентов и обеспечивает индивидуальный подход к клиентам банка.

Модуль «Корпоративные карты» расширен сервисом, предоставляющим клиентам банков возможность формировать и отправлять в банк заявления на перевыпуск карты, установку разрешения на операции за границей, разблокировку карты. Это предоставит дополнительные возможности клиентам банка и обеспечит полный цикл управления корпоративными картами в системе.

Реализована новая услуга «Белые списки SafeTouch», позволяющая клиентам безопасно осуществлять групповую подпись документов с использованием средства доверенного отображения подписываемых данных SafeTouch и автоматически формировать «белый список» контрагентов.

Обеспечена возможность быстрого и удобного подключения модуля «Электронный офис» сразу после покупки лицензии CORREQTS Corporate.

Реализована возможность указания кода выплат в поле 110 платежного поручения при переводе денежных средств физическим лицам в целях осуществления выплат за счет средств бюджета в соответствии с Указанием Банка России от 05.07.2017 № 4449-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 19 июня 2012 года № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств»».

Переход на новую версию системы CORREQTS Corporate версии v. 2.3.19 осуществляется с версии v. 2.3.18 в рамках договора сопровождения.