«1С-Рарус» выпустила новые ERP-решения для автоматизации птицеводства

«1С-Рарус» и «1С» выпустили новые отраслевые решения «1С:ERP Управление птицеводческим предприятием 2» и «1С:Птицеводство 2. Модуль для 1С:ERP». С их помощью можно организовать развернутый учет процессов инкубации, производства яиц, содержания промышленного стада и выращивания молодняка, вести учет мясопереработки, формировать регламентированную и специализированную отчетность, планировать и моделировать деятельность птицефабрики.

«1С:ERP Управление птицеводческим предприятием 2» автоматизирует процессы управления и организации учета на птицеводческих предприятиях яичного и бройлерного направлений замкнутого цикла, инкубаторно-птицеводческих станциях.

«1С:Птицеводство 2. Модуль для 1С:ERP» рекомендован к внедрению в многоотраслевых холдингах, имеющих в своем составе птицеводческие предприятия и уже использующих систему «1С:ERP».

Программные продукты автоматизируют бизнес-задачи формирования планов инкубации, выращивания молодняка и сбора яиц; прогнозирования информации о поголовье, привесе, яйценоскости и падеже птицы по данным посадки птицы. Управление инкубацией: учет поступления, сортировки, закладки в выбытия яиц.Управление выращиванием молодняка: учет поступления птицы, передачи цыплят из инкубатора, привеса массы и перевода птицы (изменение половозрастной группы и место содержания, выбытия птицы с указанием причин выбытия ( в том числе и учет продажи в живом виде), расчет себестоимости птицы по партиям закладки яйца.

Управление родительским и промышленным стадом: учет перевода птицы в родительское или промышленное стадо, списание и выбытие птицы с указанием причин выбытия, а также учет упаковки и реализации яиц, сбора и сортировки по сортности и амортизации стада. Переработка птицы: учет переработки птицы (забой, передача продуктов забоя на разделку и далее на глубокую переработку); учет передачи полуфабрикатов и готовой продукции на склад.

Программы позволяют производить расчет амортизации стада и себестоимости продукции птицеводства по партиям производства, формировать отчетность по птицеводству с автоматическим расчетом отраслевых показателей (привес, количество, кормо-дни, сохранность, яйценоскость и т.д.) и готовить регламентированную отчетность АПК.