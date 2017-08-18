VisionLabs запустила Telegram-бота, определяющего пол и возраст по селфи

VisionLabs запустила первую версию своего Telegram-бота, способного с высокой точностью определять пол и возраст человека по селфи. Для активации достаточно добавить бот @facevision_bot в контакт-лист мессенджера и отправить ему ваше фото или сфотографироваться.

Бот способен определить пол с достоверностью 99,7%, а также возраст – то, на сколько лет выглядит человек. Определяемый возраст может меняться от уровня освещенности и макияжа. Технология иллюстрирует потенциал искусственного интеллекта и приближает день, когда «машины» смогут не только фиксировать окружающий мир, но и взаимодействовать с ним, общаться с каждым человеком с учетом его пола и возраста.

Технология распознавания лиц, используемая в боте, является основой для платформы LUNA – флагманского продукта компании VisionLabs. Нейросеть обучена специалистами компании на сотнях тысяч размеченных фотографий лиц реальных людей.

Нейросеть может распознать лицо человека в максимально неподготовленных условиях, однако наибольшая точность достигается при равномерном освещении (не менее 200 Lux) и нейтральном выражении лица. При этом в кадре должно быть только одно лицо. Если на фотографии или в кадре несколько лиц, бот уведомляет об этом. Если человек носит очки, бот заметит и это. Кроме того, технология понимает, когда человека вообще нет на фото.

«Фактически, бот лишь демонстрирует некоторые из наших возможностей. Потенциал коммерческого продукта намного шире. Технология распознавания возраста и пола позволяет ретейлерам точнее составлять портрет своих клиентов и использовать полученные данные для мерчендайзинга и предоставления таргетированных предложений, - сказал Александр Ханин, генеральный директор компании VisionLabs. Десять федеральных сетевых ретейлеров уже тестируют систему LUNA для распознавания пола и возраста клиентов в видеопотоке.

По результатам тестирования VisionLabs, технология определяет возраст на 75% точнее, чем человек. Ограничений по количеству человек, определяемым ботом за промежуток времени, нет.