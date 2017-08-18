Softline предоставила «Ресурстрансу» почтовый сервис в облаке

Softline объявила о развертывании электронной почты на базе собственного публичного облака для 2 тыс. сотрудников компании «Ресурстранс». В результате заказчик сэкономил на модернизации локальной инфраструктуры и ускорил процесс коммуникации в компании.

У «Ресурстранс» территориально распределенная филиальная сеть. Основное средство корпоративной связи – облачная электронная почта. Со временем качество сервиса перестало отвечать требованиям бизнеса заказчика, и руководство компании приняло решение о переходе на другое программное обеспечение. Партнером была выбрана Softline, имеющая богатую экспертизу в сфере облачных технологий.

Специалисты Softline предложили «Ресурстрансу» облачное почтовое решение Microsoft Exchange Server, которое входит в сервис «Виртуальный офис Softline». Он построен в рамках партнерской программы Microsoft Cloud OS Network Russia. Вендор гарантирует качество предоставляемого сервиса, наличие у специалистов Softline необходимой квалификации и проверяет архитектуру решения на соответствие лучшим практикам. Далее была проведена миграция на новые почтовые ящики порядка 2 тыс. пользователей.

Заказчик получил выделенную виртуальную инфраструктуру в рамках публичного облака с гарантированной доступностью сервиса 99,5% и скоростью реакции технической поддержки 24х7. При этом у компании появилась возможность самостоятельно определять объем почтовых ящиков сотрудников в зависимости от их должностных обязанностей и повседневных задач.

«Мы предоставили заказчику почтовый сервис на базе вычислительных мощностей, способных выдерживать большую нагрузку. За счет более производительной облачной платформы и использования последней версии программного обеспечения сообщения стали отправляться гораздо быстрее. Гибкое лицензирование сервиса позволят регулировать потребление облачных мощностей в соответствии с нуждами компании», – говорит Александр Чистяков, менеджер по продажам компании Softline.

«Благодаря почте в публичном облаке Softline мы получили глобальную систему корпоративной коммуникации, охватывающую все филиалы, и при этом не понесли капитальных затрат, связанных с покупкой дополнительного оборудования. Еще одно преимущество сервиса – его легкая масштабируемость, что очень актуально для нашего растущего бизнеса», – отмечает Леонид Кушнир, заместитель генерального директора по информационным технологиям компании «Ресурстранс».