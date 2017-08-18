Российская СУБД Postgres Pro будет использоваться в программных комплексах R-Vision

R-Vision и Postgres Professional объявили о подписании соглашения о технологическом сотрудничестве. Партнерство дает «зеленый свет» использованию возможностей российской СУБД Postgres Pro в программных комплексах компании R-Vision, в том числе, платформы для мониторинга, регистрации и реагированию на инциденты информационной безопасности.

СУБД Postgres Pro разработана компанией Postgres Professional на основе системы с открытым кодом PostgreSQL и адаптирована к требованиям российских пользователей. Особый акцент в разработках сделан на кластерные технологии, работу со слабоструктурированными данными и повышение производительности, что делает СУБД Postgres Pro реальной альтернативой западным аналогам.

Программные решения компании R-Vision для обеспечения централизованной защиты от кибератак, реагирования на инциденты и управления рисками успешно применяются в таких копаниях, как Альфа-Банк, ВТБ, Segezha Group, предприятиях групп РосТеха, Газпрома, Сбербанка и др.

В рамках сотрудничества компании Postgres Professional и R-Vision обеспечат совместимость программного обеспечения, а также займутся разработкой проектов на базе тесной интеграции технологий. Планируется, что партнерство расширит клиентскую сеть за счет более точного решения задач. Особый интерес представляют банковская сфера и государственный сектор, в которых у компаний достаточно пересечений.

«Сотрудничество с компанией Postgres Professional открывает для нас новые возможности по использованию передовых отечественных разработок в области управления данными, а применение сертифицированной по требованиям ФСТЭК СУБД Postgres Pro позволяет обеспечить соблюдение требований по безопасности, выдвигаемых отечественными регуляторами», - сказал генеральный директор компании R-Vision, Александр Бондаренко.

«Совместимость СУБД Postgres Pro с прикладными решениями российских разработчиков мы считаем одной из важнейших задач и критерием эффективности. Сотрудничество с компанией R-Vision, продукты которой востребованы многими российскими заказчиками, позволит охватить широкий сегмент рынка ПО для информационной безопасности», - отметил генеральный директор компании Postgres Professional Олег Бартунов.