Navitel представила видеорегистратор R1000 с GPS-модулем. Цена

Navitel объявила о выходе устройства Navitel R1000. Новый регистратор получил надежное 3M-крепление, футуристический форм-фактор и качественную стеклянную оптику. Конструкция устройства позволяет вращать камеру на 360°. Navitel R1000 записывает FullHD видео и способен передавать его по беспроводной сети на смартфон владельца.

Видеорегистратор Navitel R1000 – устройство нового поколения, в компактный корпус которого встроена стеклянная 6-слойная линза. Благодаря особенностям конструкции угол обзора регистратора составляет 165°. Это позволяет захватить в кадр большую часть дороги, включая соседние полосы, с которых часто совершаются наиболее опасные маневры. Регистратор ведет видеозапись в Full HD формате с разрешением 1920х1080 пикселей. Плавное изображение достигается благодаря частоте съемки 30 к/с. Видеофайлы хранятся в формате MP4.

Navitel R1000 работает в режиме циклической записи. При ударе, резком торможении или ускорении активизируется G-сенсор. Видео, сделанное при включенном G-сенсоре, специальным образом маркируется и сохраняется на носителе с защитой от стирания или перезаписи.

Особого внимания заслуживает запоминающийся привлекательный дизайн видеорегистратора Navitel R1000. Устройство состоит из камеры в корпусе-шаре и крепления на 3М-скотче, которые соединены между собой при помощи магнита. Такое решение позволяет с легкостью снять камеру с кронштейна или развернуть ее на 360° для того, чтобы записать происходящее в салоне автомобиля или рядом с водительской дверью. 3M-крепление обеспечивает максимальную жесткость и отсутствие вибраций.

Для точной фиксации местоположения автомобиля в видеорегистратор Navitel R1000 встроена GPS-антенна, благодаря которой водитель с легкостью определит, где была сделана запись. Устройство обладает ярким цветным дисплеем с диагональю 1.2 дюйма и соотношением сторон 16:9 и чувствительным микрофоном. Регистратор поддерживает microSD-карты объемом 64 ГБ.

Видеорегистратор комплектуется зарядным устройством для автомобиля, USB-кабелем и специальной салфеткой для бережного очищения линзы.

В коробку с видеорегистратором вложен подарочный ваучер с уникальным лицензионным ключом для приложения Навител Навигатор с картами 43 европейских стран, России, Беларуси, Казахстана и Украины. Лицензионный ключ позволяет установить навигационное приложение и карты на 1 устройство с ОС Android / Windows Phone / BlackBerry OS. Срок действия лицензионного ключа – 365 дней с момента активации.

Лицензия позволяет скачать и установить карты следующих стран: Австрия, Албания, Андорра, Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Ватикан, Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Мальта, Молдова, Монако, Нидерланды, Норвегия, остров Мэн, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.

Чтобы сделать использование нового видеорегистратора максимально комфортным, компания Navitel разработала приложение для мобильных устройств на платформе Android. Navitel R1000 подключается к приложению через беспроводное соединение. По сети Wi-Fi данные с видеорегистратора мгновенно передаются на смартфон владельца. Пользователь может просматривать фото и видео с регистратора в режиме реального времени на экране своего мобильного устройства. Приложение Navitel R1000 Wi-Fi App также позволяет изменить настройки видеорегистратора и отформатировать SD-карту.

Розничная стоимость видеорегистратора Navitel R1000 6 990 руб. Видеорегистратор Navitel R1000 доступен для заказа на сайте компании. Доставка будет осуществляться после 1 сентября 2017 года.