LWCOM внедрила виртуализацию серверной инфраструктуры для «Мебель-Сити»

LWCOM сообщила о завершении проекта по реновации и масштабированию ЦОД-инфраструктуры мебельных центров «Мебель-Сити» в Санкт-Петербурге. Результатом работ стало значительное повышение уровня безопасности хранения данных и производительности всего вычислительного комплекса.

«Мебель Сити» - это три трехэтажных мебельных торговых центра европейского уровня в Санкт-Петербурге и Москве общей площадью более 50 тыс. кв. м, где представлены все возможные категории мебели и множество интерьерных аксессуаров. Среди арендаторов – около 350 компаний, предлагающих покупателям мебель для гостиной, мягкую мебель, кухни, системы хранения, детские, мебель для загородной жизни, элементы интерьера и свет. В 2016 году бренд «Мебель Сити» отметил свое 15-летие.

В связи c быстро растущими потребностями бизнеса, в компании было принято решение о модернизации инфраструктуры и прекращении инвестирования в устаревшее оборудование. Для решения данной задачи была привлечена команда системного интегратора LWCOM.

На этапе аудита было выявлено две основные проблемы – дисковая подсистема для хранения пользовательских данных и виртуальных машин реализована в рамках модульного шасси, компоненты для модернизации которого официально сняты с продаж, и нехватка вычислительных мощностей в связи с устареванием оборудования. Такая схема не позволяла гибко масштабироваться под требования бизнеса. Перед техническими экспертами интегратора стояла задача проработки нового решения, которое должно было не только заменить своего предшественника, но и иметь существенный запас для масштабирования в будущем.

Обновленное решение включило в себя множество принципиальных изменений: модульная архитектура заменена на сервера стоечного исполнения, что позволяет более гибко планировать затраты на модернизацию; создание сети хранения дает возможность управления потоком дисковых операций ввода/вывода и позволяет повысить безопасность доступа за счёт зонирования трафика; выделение отдельной системы хранения под виртуализацию предоставляет существенный прирост производительности с возможностью мониторинга и тонкой настройкой доступа к данным.

«Новый вычислительный кластер, функционирующий у нашего заказчика, является очередным подтверждением высокого уровня технической экспертизы нашей инженерной команды. Для реализации проекта были использованы аппаратные решения ведущих мировых производителей: сеть хранения данных реализована на SAN-коммутаторах Brocade; в качестве вычислительных узлов виртуального кластера используются серверы собственного производства LWCOM, хранение виртуальных машин организовано на ресурсах СХД NetApp» – отметил менеджер проекта Алексей Труханов.