LG Electronics представила в России светодиодные дисплеи серий LAS, LAP, LBS и LPB

LG Electronics представила на российском рынке светодиодные дисплеи серий LAS, LAP, LBS и LPB, предназначенные для различных областей применения.

Серия LG LAS - это светодиодные дисплеи для инсталляций внутри помещений. Основными преимуществами моделей являются широкий выбор моделей с разным шагом пикселя (1.6 / 1.9 / 2.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0), длительная работа в режиме 24/7, широкий угол обзора: 160 градусов горизонтальный, 140/160 вертикальный. Кроме того, конструкция без вентилятора обеспечит низкий уровень шума (1.6 / 1.9 / 2.5 мм). Возможно изготовление экрана с соотношением сторон 16:9 для оптимального воспроизведения Full HD контента (1.6 / 1.9 / 2.5). Компактный размер модуля (19,5 дюймов, 400 х 300 мм) позволит собрать видеостену любого размера, а также сделать конструкцию изогнутой (1.6 / 1.9 / 2.5)

Серия LG LAP – это модели с малым шагом пикселя и повышенной яркостью для использования внутри помещений. Среди основных преимуществ высокая яркость: 1,000-1,200 нит, надежность, низкое энергопотребление и удобный интерфейс. Экран оснащен автоматической системой защиты, которая предотвращает перегрев и обеспечивает стабильное качество изображения и бесперебойную работу модуля. Перед выпуском с завода модули проходят увеличенный этап начальной проверки (72~168 часов). Оборудование имеет сертификат RoHS.

Светодиодные дисплеи для наружного использования серии LBS имеют возможность кастомизировать модули, что позволит оптимизировать инсталляцию под необходимое пространство и бюджет. 16 битная обработка цвета обеспечивает яркое и равномерное изображение. Фронтальное/ тыловое обслуживание и удобное расположение кабелей позволяет получить нужный доступ к установке и упрощает эксплуатацию оборудования

Премиальные LED дисплеи для наружного использования серии LBP оснащены премиальными светодиодами Nichia для великолепной цветопередачи. Дублирование основных элементов управления обеспечивает отказоустойчивость оборудования, стальной корпус EGI помогает увеличить срок службы оборудования. Кроме того, дисплеи заказываются специально под конкретные требования каждого клиента.