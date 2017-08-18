Huawei начала российские продажи смартфона Honor 9 Premium

Huawei анонсировала начало продаж флагманского смартфона Honor 9 Premium с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ в ледяном сером и сапфировом синем цветах корпуса. От стандартной версии смартфон отличается как объемом встроенной, так и оперативной памяти.

Honor 9 – новый смартфон в линейке бренда, сочетающий в себе инновационные разработки в области дизайна и технологий. Корпус устройства, выполненный из переливающегося изогнутого 3D стекла, усовершенствованная двойная основная камера, состоящая из 20 МП и 12 МП сенсоров, качественная аудиосистема и мощный процессор помогли модели в кратчайшие сроки обрести популярность среди потребителей.

Смартфон работает на базе Kirin 960 и новейшего интерфейса EMUI 5.1., позволяющего использовать его возможности на 100%, а также обеспечивающего слаженную работу даже при запуске требовательных мобильных игр. Внимание аудитории бренда привлечёт технология объёмного звучания Huawei Histen, созданная в сотрудничестве с лауреатом Grammy Райнером Мэллардом (Rainer Maillard).

С 24 августа устройство можно будет приобрести в официальном интернет-магазине компании и магазинах-партнёрах по рекомендованной розничной цене 31990 руб.