Corel представила видеоредактор Pinnacle Studio 21 Ultimate

Corel анонсировала Pinnacle Studio 21 Ultimate — новую версию флагманского видеоредактора. Продукт был переработан с целью предоставления пользователям более удобной и простой творческой среды для работы с видео. Оптимизированный интерфейс Pinnacle Studio 21 Ultimate и новые инструменты, такие как «Трансформационный переход», «Коррекция широкоугольного объектива», «Художественные эффекты» и «3D титры», обеспечивают все условия для достижения результатов профессионального уровня.

«С оптимизированным и эстетически привлекательным переработанным интерфейсом Pinnacle Studio 21 Ultimate создает уникальную среду для видеоредактирования, где инструменты, сравнимые по уровню с профессиональными, не должны быть сложными для понимания и освоения. Если вам необходим более мощный видеоредактор, который позволил бы вам развивать ваши навыки и приобретать новые, Pinnacle Studio приблизит вас к профессиональному уровню без затрат и осложнений. А если вы уже знакомы со средой Pinnacle Studio, вы будете поражены скоростью, простотой использования и высоким уровнем контроля, которыми отличается новый рабочий процесс», — сказал Майкл Яверковски, главный директор по производству продуктов Pinnacle.

Pinnacle Studio 21 Ultimate оснащен инновационными инструментами для работы с 4K видео, такими как редактирование видео 360°, режим разделенного экрана, мультикамерное редактирование и пр.

Интерфейс, отличающийся высоким уровнем интуитивности рабочего процесса, создает комфортную среду для редактирования видео и обеспечивает быстрый доступ ко всем необходимым инструментам. Представленные в программе возможности кастомизации и перемещаемые панели позволяют создать оптимальную рабочую атмосферу. Разнообразные усовершенствования, в том числе новые ключевые кадры, настраиваемые по отдельным параметрам, обеспечивают высокий уровень контроля при работе и предоставляют дополнительные возможности для тонкой настройки.

Инструмент «Коррекция широкоугольного объектива» позволяет скорректировать дисторсию, выпрямить горизонт, а также гармонично вписать видеоматериалы, отснятые с помощью широкоугольной камеры, в основной проект, обеспечив результат профессионального уровня.

Трансформационный переход – это эффект гармоничного перехода одной сцены в другую. Художественные эффекты позволят превратить видео в мультипликационный ролик в стиле комикса. Редактор 3D титров: новые надежные в работе и привлекательные 3D титры.

Видео-эффекты премиум-класса от NewBlue FX (в том числе эффекты селективного фокуса, цвета и оттенка) открывают широкие возможности для творчества. Новая коллекция Video Essentials V предлагает 10 плагинов и 100 пресетов для создания материалов профессионального качества.

Pinnacle Studio 21 Ultimate входит в состав семейства продуктов Pinnacle Studio. В эту группу также входят Pinnacle Studio 21 Plus и Pinnacle Studio 21.

Pinnacle Studio 21 Ultimate, Pinnacle Studio 21 Plus и Pinnacle Studio 21 доступны на чешском, датском, голландском, английском, финском, французском, немецком, итальянском, польском, русском, испанском, шведском и японском языках. Рекомендуемая розничная цена Pinnacle Studio 21 Ultimate составляет $120. Рекомендуемая розничная цена Pinnacle Studio 21 Plus — $95. Рекомендуемая розничная цена Pinnacle Studio 21 — $55. Продукт можно приобрести в виде лицензий, коробочных и ESD версий у партнеров компании Corel, полный список которых можно найти здесь. Для редактирования видео на мобильных устройствах также доступны iOS-приложения Pinnacle Studio.