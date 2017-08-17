В «МЦСТ» внедрена система управления на базе «Парус – Предприятие 8»

«Парус» объявила о внедрении в компании «МЦСТ» — разработчике универсальных микропроцессоров, микроконтроллеров, управляющих вычислительных комплексов и супер-ЭВМ «Эльбрус», системы управления сопровождением продукции на платформе «Парус – Предприятие 8».

Теперь службы, ответственные за различные этапы жизненного цикла изделий, работают с единой базой данных. Управление процессами планирования производства, учета фактической комплектации изделий и сопровождения продукции осуществляется в единой информационной системе.

Система обеспечивает формирование конструкторских составов изделий на основе данных спецификаций с историей изменений составов в ходе ремонтов или модернизации изделий и их элементов, а также формирование фактических комплектаций выпущенных изделий, перечней давальческого сырья для производства, ведение заказов на изготовление и ремонт продукции.

На предприятии создана единая и актуальная база данных о конструкторских и фактических составах порядка 1500 единиц эксплуатируемой заказчиками продукции. В условиях ежегодного прироста производства на уровне 70% важнейшим результатом проекта стало повышение оперативности и снижение трудоемкости формирования, хранения и анализа информации о ремонтах и модернизации изделий.

«По мере накопления информации мы сможем мотивированно формировать цену сервисных контрактов с заказчиками, определять наиболее затратные в сопровождении изделия и выявлять источники сокращения затрат на их эксплуатацию. Тем самым получим возможность усовершенствовать организацию производственных процессов на нашем предприятии и предприятиях-смежниках и, как результат, повысить качество изделий. Это и является главной целью проведенной нами работы», - сказал Евгений Столярский, заместитель директора по информационному обеспечению «МЦСТ».