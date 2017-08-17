Программный комплекс DeviceLock DLP включен в Единый реестр российского ПО

«Смарт Лайн Инк» сообщила о включении программного комплекса DeviceLock DLP для предотвращения и мониторинга утечек данных сведений в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных в классе средств обеспечения информационной безопасности.

Решение принято Экспертным советом по российскому программному обеспечению при Министерстве связи и массовых коммуникаций РФ 14 августа 2017 года и утверждено приказом №421 министра Минкомсвязи от 16 августа 2017 г.

Решение Экспертного совета подтверждает соответствие программного комплекса DeviceLock DLP требованиям, предъявляемым участникам реестра ПО и указанному классу программного обеспечения.

Включение в Реестр подтверждает российское происхождение продуктов «Смарт Лайн Инк», что позволяет государственным заказчикам приобретать решения DeviceLock DLP в рамках закупок по программе импортозамещения, что дает им уверенность в том, что российский продукт схож или превосходит по своим функциям зарубежные аналоги. В настоящее время при выборе средств обеспечения безопасности государственные органы могут воспользоваться информацией в реестре - для того, чтобы подтвердить, что в рамках проектов по внедрению импортозамещающих технологий используются именно российские продукты.

«Уже больше года мы ожидали решения о включении комплекса DeviceLock DLP в единый реестр российских программ для ЭВМ и БД, столкнувшись с бюрократическими препонами и недобросовестным влиянием конкурентов на уровне экспертного совета Минсвязи», - сказал Ашот Оганесян, основатель и технический директор DeviceLock. «Более 20 лет мы вели разработку DeviceLock DLP в России, доведя продукт до уровня мирового стандарта де-факто в области средств контроля периферийных устройств, и успешно продавали свое решение по всему миру, сталкиваясь при этом со значительными сложностями в ряде стран как раз в силу российского происхождения. В России комплекс DeviceLock DLP был неоднократно сертифицирован ФСТЭК. В силу широкого распространения DeviceLock в России, в том числе среди организаций государственного сектора, и требований по обеспечению импортозамещения, выраженном для наших клиентов в необходимости присутствия DeviceLock DLP в реестре российского ПО, мы настойчиво продолжали процесс, добиваясь признания очевидного, и вот наконец DeviceLock включен в Реестр. Мы рассчитываем, что подтверждение российского происхождения DeviceLock DLP позволит значительно усилить позиции DeviceLock на российском рынке информационной безопасности, а также приведет к здоровой конкуренции и повышению качества российских решений, позиционирующих себя в классе DLP».

Комплекс DeviceLock DLP предназначен для организаций, заинтересованных в эффективном подходе к решению задачи предотвращения утечки корпоративных данных с Windows- и Mac-компьютеров, а также виртуализованных Windows-сред. DeviceLock DLP обеспечивает координированное применение полного набора механизмов контекстного контроля и контентной фильтрации для защиты от утечек данных при их использовании, передаче и хранении на корпоративных компьютерах, при этом не прерывая штатные производственные процессы.

DeviceLock DLP позволяет службам информационной безопасности централизованно и оперативно управлять DLP-политиками в масштабах всей организации независимо от размера ИТ-инфраструктуры. Это достигается благодаря нативной интеграции управления в групповые политики домена Microsoft Active Directory и встраиванию консоли DeviceLock в оснастку управления Microsoft Group Policy Management Console (GPMC). Кроме того, DeviceLock поддерживает любые LDAP-каталоги, рабочие группы и может использоваться на отделенных от общей сети рабочих станциях под управлением Windows. Комплекс DeviceLock предоставляет службам ИБ высочайший уровень функциональных возможностей для DLP-защиты рабочих станций при гибкой ценовой политике.