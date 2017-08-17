«Галактика ERP» рассчитала зарплату для миллиона сотрудников

«Галактика» объявила об успешном осуществлении централизованного полнофункционального расчета зарплаты для 1 млн сотрудников менее чем за 10 часов с использованием технологии распараллеливания процессов расчета на коммерческой версии 9.1 Системы «Галактика ERP».

Система «Галактика ERP» продемонстрировала высокую производительность и оперативную обработку объема данных, максимально приближенного к реальности. В результате для 1 008 315 лицевых счетов время расчета заработной платы составило 9 час 53 мин, т.е. средняя скорость была свыше 100 тысяч лицевых счетов в час и 1 700 лицевых счетов за 60 секунд.

Расчет проводился в условиях использования полной функциональности системы: объем данных по лицевым счетам, структура начислений и удержаний учитывали отпуска, больничные, пособия, северные и региональные надбавки, включали расчеты с банками, подготовку статистической отчетности в Пенсионные фонды, ФСС РФ и другие регулирующие органы.

«Выполненный в «Галактика ERP» расчет наглядно продемонстрировал наличие в России отечественных решений, не уступающих западным аналогам по производительности и масштабируемости и позволяющих централизованно решать высоко нагруженные задачи. Надеемся, что на эти результаты обратят внимание руководство и ИТ-службы крупнейших государственных корпораций, холдингов и ведомств», – отметил Геннадий Гацко, председатель совета директоров, руководитель центра разработки корпорации «Галактика. – Мы намерены продолжить демонстрировать высокую производительность программных решений корпорации «Галактика» в других ключевых бизнес-направлениях и в разных программно-аппаратных конфигурациях. В ближайшее время стартует целый ряд тестов, в том числе и на оборудовании российских производителей. Мы приглашаем к сотрудничеству отечественные компании для консолидации усилий, направленных на создание полноценного импортонезависимого программно-технологического стека».

Результат испытаний, проводившихся на стенде компании IBM удаленно из центра разработки корпорации «Галактика» на серверах IBM, показал, что при практической реализации такой расчет может выполняться на серверах средних мощностей – было выделено 8 ядер Power8, организованных как 10 виртуальных процессоров, в режиме SMT-4. Для оперативной обработки больших объемов данных эффективность использования вычислительных ресурсов была обеспечена за счет технологии распараллеливания расчетов.

Использованная технология распараллеливания процессов расчета заключается в формировании определенного количества серверов расчета и управления их работой с помощью диспетчера расчета. Диспетчер поочередно опрашивает серверы расчета, и раздает задания на свободные серверы, серверы расчета в режиме простоя анализируют свои очереди заданий и при появлении очередного задания выполняют его. Информация о выполнении заданий серверами протоколируется на диспетчере. Возможно отдельное задание числа серверов для разных этапов расчета, с разными требованиями к вычислениям. Данная технология позволяет наиболее эффективно использовать вычислительные мощности, подключая свободные ресурсы к решению ресурсоемких задач.