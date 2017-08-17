DIS Group и «ОТ-Ойл» займутся внедрением систем управления на российских предприятиях ТЭК

DIS Group, эксклюзивный дистрибьютор Informatica в России и СНГ, и «ОТ-Ойл» заключили партнерское соглашение об осуществлении совместного распространения систем управления данными на российских предприятиях ТЭК.

В рамках соглашения предполагается развертывание ИТ-решения на платформе АТОЛЛ, в которой модули извлечения, преобразования, обеспечения качества и загрузки данных заменены функциональностью платформы Informatica Intelligent Data Platform по OEM-лицензии.

В совместном ИТ-решения модули платформы Informatica Intelligent Data Platform нацелены на решение задач по управлению качеством в информационных системах, по организации синхронизации информации между информационными системами, по управлению «золотыми записями» предприятия, в том числе, по нормативно-справочной информации.

Функциональность платформы АТОЛЛ позволит организовать контролируемый доступ сотрудников к существующей информации на основе поисковых механизмов BigData через бизнес-термины с использованием атрибутивного/контекстного/пространственного поиска в режиме «единого окна»; осуществлять просмотр найденной информации, в том числе, с помощью собственных отраслевых визуализаторов (конструкция и инклинометрия скважины, сейсмические профили, каротажные кривые и др); организовать собственное хранилище промысловой и геолого-геофизической информации, проектной документации и реестра моделей.

Благодаря такому сотрудничеству, компании ТЭК и вертикально интегрированные нефте/газодобывающие предприятия получат готовое бизнес-решение для управления корпоративными данными, с объединенным опытом эксплуатации как на мировых площадках, так и на российских ТЭК предприятиях, что позволит обеспечивать своевременной и непротиворечивой информацией все департаменты для решения стратегических задач и получения максимальной отдачи от накопленных знаний внутри компаний.