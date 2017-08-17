Cloud4Y предоставила компании «НВ-Сервис» облачные услуги по модели SaaS

Cloud4Y предоставила управляющей компании «НВ-Сервис» облачные услуги по модели SaaS.

Управляющая компания «НВ-Сервис» осуществляет управление и эксплуатацию объектов недвижимости, расположенных на территории поселения Десеновское. Главной целью компании является создание комфортных условий для проживания жителей микрорайона «Центральный» и квартала «Южный». Площадь многоквартирных домов в Москве, находящихся в управлении компании, превышает 355 тысяч кв. м.

Следуя принципу постоянной модернизации собственной деятельности, заказчик предпочёл использовать современные облачные технологии. Cloud4Y предоставил «НВ-Сервис» программное обеспечение как услугу (Software as a Service), в том числе лицензии 1С и программное обеспечение Microsoft Office. Работники компании получают возможность удалённой работы через локальные терминальные компьютеры по протоколу удалённого рабочего стола (RDP). При такой организации работы информация хранится и обрабатывается на удалённом сервере, а оборудование пользователей выполняет лишь функцию ввода и вывода.

В результате использования облачных технологий по модели SaaS заказчик получил возможность снизить капитальные затраты в пользу операционных расходов. Гибкость облака позволяет быстро и с оптимальными затратами организовывать новые полноценные рабочие места с доступом из любой точки мира через интернет.