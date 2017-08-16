«Яндекс.Деньги» будут работать через интернет от «Транстелекома»

«Транстелеком» объявил о предоставлении услуги высокоскоростного доступа в интернет российской службе электронных платежей «Яндекс.Деньги». Канал связи пропускной способностью 5 Гбит/с будет использоваться для обеспечения платежей через интернет.

В рамках договора, заключенного между «Транстелеком» и «Яндекс.Деньги» по итогам открытого аукциона, оператор связи будет в течение пяти лет предоставлять клиенту канал доступа в интернет пропускной способностью не менее 5 Гбит/с. Подключение системы «Яндекс.Деньги» к сети «Транстелекома» будет организовано в Москве на площадке MSK-IX - крупнейшей в России точки обмена интернет-трафиком.

«Предоставление услуг крупнейшим российским компаниям с высокой потребностью в современных инфокоммуникационных технологиях – приоритетное для нас направление в корпоративном сегменте рынка услуг связи. Такие инновационные компании, как «Яндекс.Деньги» - в их числе. С 2014 года ТТК предоставляет службе электронных платежей виртуальный канал связи между Москвой и Нижним Новгородом, с 2016 года его скорость увеличена с 50 до 100 Мбит/с. Мы рады расширить наше сотрудничество и вывести его на новый уровень», - сказал Александр Дубинин, руководитель департамента развития бизнеса на корпоративном и государственном рынке «Транстелекома».

«Объем онлайн-платежей в России активно растет, ежедневно в «Яндекс.Деньгах» регистрируются более 15 тысяч новых электронных кошельков. Соответственно, увеличиваются наши потребности в качественной инфраструктуре и надежном интернет-доступе. В нашем аукционе участвовали 11 крупных провайдеров, к которым предъявлялись очень высокие требования, в том числе по бесперебойности связи, гарантированной скорости, наличию защиты от DDoS атак и круглосуточной технической поддержки. Предложение ТТК было признано оптимальным по соотношению цены и качества услуг», - отметил Дмитрий Круглов, IT-директор «Яндекс.Денег».