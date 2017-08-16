ВТБ обновил приложение «Мобильный банк» на iOS

Розничный бизнес банка ВТБ запустил обновленное мобильное приложение для устройств на платформе iOS. Пользователям «Мобильного банка» теперь доступны новый дизайн приложения, улучшенная навигация, а также расширенный функционал.

В новой версии мобильного приложения существенно упрощена регистрация, а также сохранена возможность входа и подтверждения операций по отпечатку пальца.

Основные нововведения приложения «Мобильный банк» включают возможность сканирования номера карты при регистрации, при осуществлении переводов, а также при привязке карты стороннего банка; полную переработку функциональности переводов, а также отображение логотипов получателей платежей в шаблонах мобильного приложения; упрощенную навигацию за счет отказа от бокового меню; изменение логики изображения шаблонов в переводах и платежах - теперь они располагаются вверху экрана и имеют графическое обозначение, а также новый дизайн выписки.

На сегодняшний день в приложении «мобильный банк» зарегистрированы более 520 тыс. человек. Ежемесячно они совершают 1 млн операций на общую сумму почти 6 млрд руб. Доля операций, совершенных в данном приложении, составляет 22%.

Приложение «Мобильный банк» поддерживается платформами Android и iOS, скачать приложение можно в магазинах приложений Google Play или AppStore.