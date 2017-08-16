Toshiba Memory представила первые корпоративные SSD на 64-слойной 3D флеш-памяти

Toshiba Electronics Europe GmbH представила разработку двух новых флагманских решений в сфере корпоративных твердотельных дисков (SSD): серию TMC PM5 с интерфейсом SAS 12 Гбит/с и серию CM5 с интерфейсом NVM Express (NVMe). Завершение разработки запланировано на четвертый квартал.

Обе серии изделий выполнены на основе самой современной 64-слойной флеш-памяти TMC корпоративного класса BiCS FLASH с размещением трех битов данных в одной ячейке (трехуровневые ячейки, TLC), позволяя современным хранилищам с высокими требованиями расширить применение флеш-устройств за счет оптимизированной по стоимости 3D флеш-памяти. Благодаря совершенно новым расширенным функциям инновационные серии PM5 и CM5 поднимают планку показателей производительности и создают новые возможности для бизнеса для использования достоинств флеш-накопителей.

Серия TMC PM5 представлена дисками емкостью до 30,72 ТБ в форм-факторе 2,5 дюйма и предлагает полный спектр долговечных и емких SSD-дисков с интерфейсом SAS, позволяя центрам обработки данных эффективно решать задачи, связанные с большими данными, одновременно упрощая развертывание хранилищ. С первой в отрасли архитектурой Multilink SAS серия PM5 способна обеспечить максимальную производительность среди представленных на рынке SSD-дисков с интерфейсом SAS при скорости последовательного чтения до 3350 МБ/с и скорости последовательной записи до 2720 МБ/св режиме Multilink и до 400 000 операций ввода-вывода для чтения с произвольным доступом в узкополосном режиме или в режиме Multilink.

Конструкция Multilink с 4 портами в серии PM5 служит дополнительной технологией для достижения высокой производительности, приближающейся к производительности SSD-дисков PCI EXPRESS (PCIe) и позволяет повышать производительность имеющейся инфраструктуры без полного перепроектирования. Более того, SSD-диски серии PM5 поддерживают технологию многопоточной записи, функцию интеллектуального управления и группировки типов данных для минимизации увеличения объемов записи и сбора мусора, результатом применения которой становится снижение задержки, повышение долговечности, увеличение производительности и качества обслуживания (QoS).

Устройства серии CM5, SSD-диски TMC следующего поколения с интерфейсом NVMe и двумя портами PCIe Gen3 x4, представляют собой полнофункциональные корпоративные SSD-диски. Как и устройства серии PM5, они также поддерживают технологию многопоточной записи. Эти диски готовы к работе в режиме NVMe over Fabrics и имеют функции векторного списка (SGL) и буфера памяти контроллера (CMB). Функция CMB использует часть памяти DRAM SSD-диска в качестве памяти хост-системы, снижая степень использования DRAM на стороне хоста и обеспечивая высокую скорость работы всей системы. Благодаря использованию технологии 64-слойной флеш-памяти BiCS FLASH компании TMC серия CM5 обладает превосходной производительностью: до 800 000 операций произвольного чтения в секунду и 240 000 операций произвольной записи в секунду для моделей с 5 циклами перезаписи всего диска в день (DWPD) и до 220 тыс. операций произвольного чтения в секунду для моделей с 3 DWPD при максимальной потребляемой мощности 18 Вт для всех моделей.

Кроме того, серия CM5 используется в качестве платформы для демонстрации и создания инфраструктуры для использования функции области энергонезависимой памяти (PMR). PMR позволяет клиентам наращивать системную память за счет памяти DRAM SSD-диска без использования дорогостоящих модулей энергонезависимой памяти DIMM (NV-DIMM). Эта функция позволяет использовать одно решение на основе SSD-диска как в качестве высокопроизводительного хранилища, так и энергонезависимой памяти, удовлетворяя требования к производительности системы с одновременным значительным снижением затрат за счет переноса операций с метаданными, таких как ведение журналов, протоколирование и подготовка приложений, на SSD-диск.

«Toshiba с гордостью представляет свою инновационную разработку в сфере корпоративных флеш-накопителей, одновременно расширяя портфолио корпоративных SSD-дисков сериями CM5 и PM5 на основе 3D флеш-памяти TLC. Новые устройства отвечают требованиям клиентов к повышению емкости хранилищ и потребностям приложений, используя при этом возможности самой современной технологии флеш-памяти», – сказал Пол Рован (Paul Rowan), генеральный директор подразделения твердотельных дисков компании Toshiba Electronics Europe.

SSD-диски серии PM5 с интерфейсом SAS 12 Гбит/с будут выпускаться емкостью от 400 ГБ до 30,72 ТБ с функцией полного мгновенного стирания данных (SIE) и поддержкой стандартов Trusted Computing Group (TCG). SSD-диски серии CM5 с интерфейсом NVMe будут иметь емкость от 800 ГБ до 15,36 ТБ и функции SIE и TCG. Обе серии изделий на основе памяти TLC соответствуют отраслевым стандартам долговечности, предлагая модели с 1, 3 и 5 циклами полной перезаписи в день (DWPD); в серии PM5 также представлены модели с 10 DWPD.

Ознакомительные образцы дисков серий PM5 и CM5 поставляются отдельным производителям оборудования.