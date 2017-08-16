Starta Accelerator запускает новый формат поддержки hi-tech стартапов Acceleration-as-a-Service

Российско-американский акселератор для технологических компаний Starta Accelerator запускает международный образовательный коворкинг с подходом Acceleration as a service - Sputnik Space. Проект Sputnik Space рассчитан на молодые компании, планирующие выйти на американский рынок.

В Sputnik Space команда стартапа может получить офисное пространство для работы, поддержку бизнес-комьюнити и принять участие в образовательных программах. Помимо стационарных рабочих мест в коворкинге доступен «виртуальный офис». Starta сформировала вокруг себя международное сообщество hi-tech предпринимателей, профессионалов и инвесторов. Такая среда оптимальна для начинающих компаний, которые только планируют выход на рынок США. Образовательные программы Starta основаны на глубокой экспертизе акселератора в адаптации бизнеса и его основателей к жизни и работе в США, а также в привлечении венчурных инвестиций.

Помощь молодым компаниям окажут менторы, общение с которыми, как и участие в других образовательных форматах, доступно онлайн и офлайн. Предпринимателей ждут сессии по развитию и адаптации продукта, построению стратегии продаж и маркетинга, а также тренинг по грамотному питчу проектов инвесторам, помощь с рекрутингом. Участие в VC мероприятиях в Нью-Йорке, помощь в культурной интеграции.

Среди выпускников программ Starta Accelerator такие известные стартапы как E-Contenta, Сindicator, Anryze, Navigine, GeoCV, SendPulse, Agrieye и другие. О составе 4 батча акселератор объявит на следующей неделе.

«Основатели стартапов, нацеленные развивать свой бизнес на американском рынке, стекаются к нам из разных стран, находя информацию о нас в прессе, в социальных сетях, следуя рекомендациям комьюнити. Далеко не все желающие интегрироваться бизнес и культурную среду США могут принять участие в акселерационной программе Starta Accelerator по разным причинам — стадия развития компании, график, заполненность программ и так далее, — сказала Екатерина Дорожкина, со-основатель и директор Starta Accelerator. — При этом вопрос поиска надежного партнера в США, который придал бы первичный импульс роста, остается актуальным. Мы увидели и почувствовали эту потребность в специальном рабочем пространстве, комьюнити и сервисах поддержки, которые послужили бы базовым “лагерем” для международных стартапов в Нью-Йорке. И придумали Sputnik Space».