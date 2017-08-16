Платформа p2p-кредитования «Карма» выходит на pre-ICO

Российский проект взаимного кредитования «Карма» выходит на pre-ICO. Оно пройдёт с 17 по 30 августа 2017 г. В планах проекта привлечь $500 тыс. Основная часть инвестиций будет вложена в подготовку ICO и разработку платформы.

«Карма» – глобальная децентрализованная blockchain-платформа, где люди и компании могут напрямую кредитовать друг друга без посредников. По словам одного из основателей, Артёма Лаптева, цель проекта – создать мощный импульс для развития предпринимательства в любой стране мира.

«Мы создаём, фактически, всемирный p2p-кооператив. Задумка в том, чтобы дать людям из стран с высоким накоплением свободного капитала и низкими процентными ставками возможность выдавать займы предпринимателям, в тех странах, где деньги стоят намного дороже и финансовая система неэффективна. Например, инвестор из ЕС, где сейчас отрицательные ставки, сможет дать займ предпринимателю из России, который готов платить высокий процент», — рассказывает Артём.

Отличительная особенность платформы — взаимодействовать в ней могут компании и инвесторы из любой страны, независимо от экономических санкций и событий на политической арене.

«Карма» полностью децентрализована. Благодаря blockchain-технологиям платформа не зависит от функционирования одного хостинг-провайдера или кластера серверов. Данные надежно хранятся в распределенной по миру сети. А из-за отсутствия посредника в виде банка каждый участник может выбирать любую роль в системе: привлечение, инвестирование, скоринг, анализ и т.д.

Токены «Кармы» дают доступ в dark pool: держатели 10 и более токенов получат первыми эксклюзивный доступ к заявкам; 50% скидки на комиссии внутри платформы; возможности голосования при принятии важных решений о развитии проекта.

Участники pre-ICO смогут обменять pre-ICO-токены на ICO-токены в соотношении 1 к 5. Это благодарность за риск и веру в «Карму» на ранней стадии.

В 2014 году в проекте был выдан первый бизнес-кредит, сегодня в портфеле «Кармы» 10 компаний, более $5 млн и 0% просрочек.

Согласно докладу KPMG за последний год рынок краудлендинга в Европе показал рост 131%. Одной из самых успешных компаний стала британская Zopa (частная компания с оценкой £0,5 млрд, в 2016 году объем кредитов – около £670 млн). В Америке лидером сферы является компания Lending Club (вышла на IPO, текущая капитализация – $2,3 млрд).

Общий рынок взаимного кредитования США и Европы растет более чем на 100% в год по данным аналитики Morgan Stanley. При этом доля прямых займов относительно банковских невелика – менее 1% по миру. Специалисты ожидают в ближайшие 5-10 лет увеличения доли прямых займов до 20%. Такие современные технические решения как онлайн мониторинг финансового положения заёмщика, скоринг с применением машинного обучения позволяют эффективно снижать процент просроченных кредитов и делают прямые займы очень привлекательным инвестиционным решением.