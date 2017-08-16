MCN Telecom запускает услуги телефонии в Волгограде и Астрахани

Новый федеральный оператор MCN Telecom объявил о запуске услуг местной телефонной связи в Волгограде и Астрахани. Абонентам этих двух городов теперь доступны те же специальные предложения и тарифы, что и клиентам MCN Telecom в других регионах России.



Строительно-монтажные работы по возведению узлов местной связи были завершены во втором квартале текущего года. В августе, сразу после внесения соответствующих сведений в информационную систему Роскомнадзора, федеральный оператор ввел в коммерческую эксплуатацию сети электросвязи.

На сегодняшний день оператор имеет современную инфраструктуру в 21 крупном городе РФ. До конца 2017 года планируется завершить строительство сети еще в десяти регионах.

Абоненты Астрахани и Волгограда могут бесплатно подключить номера в кодах 851 и 844 соответственно в рамках акции «Номер в подарок» или купить многоканальный номер за 299 рублей. Оба предложения действуют до 31 августа включительно.

«Строительство узлов местной связи – важнейшее звено в технологической цепочке проекта по строительству МГ/МН-сети. Мы расширяем собственную инфраструктуру для того, чтобы предоставлять абонентам более качественные услуги по низким ценам. Кроме того, мы предлагаем взаимовыгодное сотрудничество компаниям, которые хотят оказывать услуги дальней и местной связи без капитальных вложений», – сказал Александр Мельников, генеральный директор MCN Telecom.

