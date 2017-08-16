«Элар» начала оцифровку описей фондов федеральных архивов

«Элар» приступила к реализации проекта по переводу описей фондов федеральных государственных архивов в формат электронных баз данных. С компанией заключило государственный контракт Федеральное архивное агентство (Росархив).

Работы будут выполнены в рамках целевой программы «Культура России (2012–2018 годы)» на 2017 год, которая предусматривает создание научно-справочного аппарата к документам фондов федеральных архивов в электронном виде, что должно способствовать расширению возможностей доступа к информации о документах Архивного фонда через сеть интернет.

До конца октября компания отсканирует более 200 тыс. страниц архивных описей из Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ), Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ), Российского государственного архива экономики (РГАЭ), Российского государственного военного архива (РГВА) и Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА).

«Описи будут отсканированы в полном объеме, то есть с обложкой, титульным листом, оглавлением, аннотацией, - сказал заместитель руководителя департамента по работе с архивами корпорации «Элар» Александр Комиссаров. – Заказчик получит цифровые копии в трех форматах – TIFF, JPEG и PDF. Для индексирования описей будут использоваться собственные технологии Элар по извлечению данных, поскольку материалы содержат машинописный и рукописный текст, рукописные вставки и клейки, и извлечь информацию только с помощью программ автоматического распознавания невозможно».

Руководитель отдела аналитики «Элар» Илья Веригин сказал, что конкурс на оцифровку проводился согласно ч. 2 ст. 56 закона 44-ФЗ «О контрактной системе»: «Особенность оцифровки описей обусловила проведение конкурса с ограниченным участием. То есть, исполнитель выбирался только после подтверждения претендентом своих компетенций и опыта выполнения аналогичных проектов».

По словам представителя корпорации, перевод в электронный вид научно-справочного аппарата позволяет архивам перейти к автоматизированному учету фондов. «Электронные описи РГАЛИ, РГАСПИ, РГВА, РГАЭ и РГВИА будут загружены в «Центральный фондовый каталог», что существенно упростит для пользователей поиск информации по документам Архивного фонда РФ в сети интернет», - прокомментировал руководитель отдела аналитики «Элар».