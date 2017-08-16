Adata представила SSD-накопитель XPG SX9000 c интерфейсом PCIe Gen3x4 NVMe 1.2

Adata Technology представила SSD-накопитель XPG SX9000, предназначенный для геймеров и оверклокеров. Он имеет форм-фактор M.2 2280 и интерфейс PCIe3x4, обеспечивая скорость чтения 2800 МБ/с и записи 1450 МБ/с. Adata выбрала новый контроллер Marvell, чтобы обеспечить более стабильную и оптимизированную работу, что дает более высокий показатель TBW (суммарное число записываемых байтов) - 1000ТБ. Накопитель SX9000 оснащен памятью MLC NAND Flash и выпускается объемом в 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ.

SX9000 имеет преимущество перед своим предшественником - XPG SX8000, которое заключается в сбалансированном дизайне и новом контроллере Marvell. Скорости чтения/записи достигают 2800/1450 МБ/с благодаря интерфейсу PCI Express Gen 3x4 и спецификациям протокола NVMe 1.2. Скорости произвольного чтения/записи при этом достигают 31K/140K IOPS.

Adata производит накопители на собственных заводах, что позволяет обеспечить максимально возможный срок службы продукта. SX9000 рассчитан на TBW до 1000 ТБ, что как минимум на 20% больше, чем у самых долговечных 2,5-дюймовых SATA-накопителей из доступных сегодня. Таким образом, среднее время наработки на отказ составляет 2 миллиона часов. Для обеспечения целостности данных SX9000 поддерживает технологию коррекции ошибок, технологию проверки четности с низкой плотностью и технологию выравнивание износа.

Высокая скорость и устойчивость делают накопитель SX9000 выбором для геймеров, оверклокеров и профессионалов в области графики. Покупатели смогут выбрать модели объемом 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. В комплект входит черный теплораспределитель с логотипом XPG и предварительно нанесенным термическим составом, который пользователи смогут самостоятельно установить на SX9000. Таким образом, пользователи могут использовать накопитель SX9000 с или без тепловой защиты, исходя из личных предпочтений или особенных работы.

Adata предоставляет на SX9000 5-летнюю гарантию.