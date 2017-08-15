TrueConf Server обеспечит корпоративную видеоконференцсвязь в облаке Amazon

TrueConf объявила о предоставлении возможности развертывания платформы для объединенных коммуникаций TrueConf Server в облаке Amazon Web Services (AWS). Решение уже доступно в магазине приложений AWS Marketplace и позволяет в один клик создать в облаке полноценную ВКС инфраструктуру.

При размещении TrueConf Server в AWS, вдобавок к возможностям отечественной ВКС системы, администраторы получают все преимущества облачной инфраструктуры Amazon. К первым относятся защищённость корпоративных коммуникаций и полный контроль над ними. Из числа вторых следует отметить высокую доступность, гигабитное интернет-соединение и совместимость с VPN решениями.

Благодаря Amazon Web Services перед пользователями TrueConf Server открываются дополнительные преимущества использования облачных ресурсов в корпоративных ВКС системах. Так, можно превратить сервер видеосвязи в «частное облако» для корпоративных коммуникаций через интернет и VPN, равнодоступное для всех абонентов и не зависящее от качества каналов до ЦОДа организации. Или же создать на основе локальной копии TrueConf Server в сети предприятия и второго сервера в облаке Amazon так называемую гибридную ВКС инфраструктуру, облачная часть которой успешно решала бы задачи по обслуживанию внешних абонентов, проведению больших вебинаров или транскодированию соединений при подключении традиционных ВКС систем.

«Уже несколько лет мы наблюдаем тенденцию перемещения основных компонентов ИТ инфраструктуры в облака, в том числе и ВКС систем, — сказал Дмитрий Одинцов, директор по развитию TrueConf. — Amazon Web Services был выбран нами не случайно. Глобальная сеть Amazon доступна практически из любой точки мира, её просто администрировать, а также она предоставляет выгодные тарифы на виртуальные машины с высокими вычислительными возможностями, которые важны для ВКС».

В AWS Marketplace предусмотрено два типа развёртывания TrueConf Server: пользовательская установка с детализированной настройкой системы и быстрая установка, которая позволяет сконфигурировать сервер с рекомендуемыми параметрами в облаке Amazon буквально в один клик.

На базе Amazon Web Services можно разместить и бесплатную версию — TrueConf Server Free. В таком случае плата будет взиматься только за пользование виртуальной машиной.