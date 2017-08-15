«Севергрупп» инвестировала в «Нетология-групп»

Группа компаний «Севергрупп» сообщила о приобретении у фондов Buran Venture Capital и InVenture Partners 40% пакета акций в компании «Нетология-групп».

«Нетология-групп» – крупнейшая российская компания, специализирующаяся на онлайн-образовании полного цикла. Холдинг возник в результате объединения университета интернет-профессий «Нетология» и онлайн-школы «Фоксфорд» в 2014 г. Сегодня в пользовательской базе более 1 млн школьников, более 150 тыс. школьных учителей (15% учителей всей страны) и более 200 тыс. студентов в области обучения интернет-профессиям.

Проекты компании представлены в 3 образовательных модулях: в общем среднем образовании, дополнительном среднем, повышении квалификации и профессиональной переподготовке. Основные направления деятельности: онлайн-курсы и онлайн-репетиторы для школьников и школьных учителей, онлайн-курсы по освоению интернет-специальностей (маркетинг, дизайн, менеджмент, программирование), программы профессиональный переподготовки и корпоративное обучение.

Разработанная с нуля комплексная платформа онлайн-обучения позволяет проводить интерактивные онлайн-занятия с преподавателями МГУ, МФТИ, ВШЭ и специалистами ведущих компаний России (Яндекс, Mail.ru, Сбербанк), практиковаться на тренажерах с подсказками, решениями и автоматической или ручной проверкой ответа, автоматически отслеживать прогресс и результативность обучения, а также внедрять элементы геймификации. Образовательные приложения компании были скачаны более 1,3 млн раз.

Цель «Нетология-групп» на ближайшие 3-4 года — закончить построение бесшовной линейки социально значимых и коммерчески успешных образовательных проектов, охватывающих 15-20 лет жизни человека, и выйти на оборот более 2,5 млрд руб., заняв 5% рынка онлайн-образования. Сегодня Нетология-групп занимает 1,5% рынка онлайн-образования, который оценивается в 20,7 млрд руб. и обладает потенциалом роста до 53,3 млрд к 2021 г.

«Проходящая сейчас в мире цифровая образовательная революция уравнивает в правах доступа к лучшим знаниям и лучшей экспертизе всех стремящихся расти и развиваться из любых городов и населенных пунктов. Мы, в «Нетологии-групп», своей миссией видим борьбу с профанацией в образовании и активное развитие инструментов онлайн-обучения в России. Мы обучаем и детей, и взрослых - школьников и школьных учителей, директоров школ, завучей и многих других. Большие планы по построению, своего рода, "параллельной образовательной реальности" требует значительных вложений. Мы рады, что теперь, в дополнение к тому, что компания зарабатывает сама, мы получили финансовую и экспертную поддержку такого сильного стратегического инвестора, как «Севергрупп», - отметил генеральный директор «Нетология-групп» Максим Спиридонов.

«Глобальный рынок образования оценивается в триллионы долларов, и мы понимаем, что внутри этого сегмента самый высокий потенциал роста в следующие несколько лет именно у e-learning. Онлайн образование становится все более и более востребованным как зарубежом, так и в России. Именно поэтому мы приняли решение инвестировать в «Нетология-групп» - лидера российского рынка онлайн обучения с работающей бизнес-моделью, сильной командой и четкими планами развития», - отметил директор направления HR-бизнесы «Севергрупп» Артем Кумпель.

«Мы очень рады тому, что работали вместе с такой интересной и талантливой командой предпринимателей. Мы выполнили свою миссию и способствовали выходу компании на следующий этап развития. Желаем основателям компании дальнейшей удачи и успехов!» - сказал управляющий партнер Buran Venture Capital Михаил Солонтай.

«Это знаковое событие для нашего рынка с многих точек зрения. Успешный выход из технологической компании, которую удалось вырастить всего за три года, в одной из самых непростых для монетизации, но важнейших отраслей - образовании. Мы поздравляем команду Нетологии-групп с заслуженным открытием новых горизонтов в развитии», - отметил управляющий партнер Inventure Partners Сергей Азатян.