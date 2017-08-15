На КАМАЗе внедрена мобильная система управления складскими запасами

«Сапран» объявила о внедрении на ПАО «КАМАЗ» специально разработанного приложения «Мобильная система управления складскими запасами».

Рост объемов производства КАМАЗ в конце 2016 года потребовал оптимизации складских бизнес-процессов: перед руководством встала задача увеличить пропускную способность склада для комплектования деталями конвейера сборки кабин поколения К4 (5490) минимум на 15%. Дополнительно была поставлена задача повышения дисциплины работы на складе. Процесс приемки и размещения ТМЦ проходил в полуавтоматизированном режиме, время выполнения операций приемки и размещения входящих поставок в учётной системе SAP доходило до 2-х суток. Бизнес-процесс замедляли задачи обработки оператором бумажной ведомости и ошибки размещения тары на рекомендуемое системой складское место. Задержки в оприходовании ТМЦ на склад по учётной системе косвенно влияли на последующие связанные бизнес-процессы.

Компания «Сапран» предложила внедрить комплекс решений, который позволил бы упростить и автоматизировать процесс «Приёмка и размещение», в том числе исключив из него работу с бумажными ведомостями. Компонентами решения стали: мобильная платформа (HyperHive), мобильная система управления складскими запасами на ТСД (терминалы сбора данных), системы-источники данных ERP-системы (SAP WMS) и системно-техническая инфраструктура (СТИ).

Проект стартовал в декабре 2016 г. На стадии функционального проектирования командой «Сапран» были разработаны дизайн и прототип для будущего мобильного приложения. В качестве решения использовали мобильную платформу HyperHive в связке с ТСД Motorola 9590. Разработка приложения «Мобильная система управления складскими запасами» или «МСУ СЗ» для терминалов сбора данных, включая функциональное и интеграционное тестирование, была закончена к апрелю 2017 г. и в июне приложение было успешно запущено в опытную эксплуатацию представителями межфункциональной группы проекта со стороны КАМАЗ и «Сапран Групп».

Основной выгодой для КАМАЗ от внедрения изменений стало повышение скорости процессов приемки и размещения ТМЦ, а также ведение учета выполненных операций в реальном масштабе времени с их логированием в информационной системе. Команде САПРАН удалось в рекордно низкие сроки реализовать мобильное приложение при бесшовной интеграции с системой SAP. Отличительной особенностью решения является то, что оно решает задачу работы в зонах с неполным покрытием сети Wi-Fi.

Итогом внедрения платформы стало увеличение выполнения операций приёмки и размещения на хранение на 17 % за рабочую смену.

Полную выгоду от внедрения мобильных решений, отказа от бумажных форм и ручного ввода в систему SAP-статусов выполнения заданий можно будет оценить после внедрения мобильного функционала на все внутрискладские процессы (комплектование, отгрузка ТМЦ в сборочных цех, проведение инвентаризации на складе и др.).

Экспертно по итогам пилотного внедрения: переход на мобильный функционал на всех складских операциях позволит увеличить пропускную способность склада на 20-23%.