«Лаборатория Касперского» защитит рестораны KFC от кибератак

«Лаборатория Касперского» объявила о том, что сеть ресторанов KFC в России интегрировала защитное решение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса в свою корпоративную сеть. В рамках пилотного проекта был внедрен продукт Kaspersky Embedded Systems Security для защиты платежных терминалов и точек мгновенной оплаты.

Бизнес все чаще становится мишенью киберпреступников по всему миру. Это связано с тем, что взлом финансовой инфраструктуры способен принести злоумышленникам гораздо больше средств, чем ограбление частных пользователей. Такие инциденты, помимо потери компанией денег, могут привести к временному приостановлению деятельности предприятия, утечке данных и потере как существующих, так и потенциальных клиентов.

«Приоритетом KFC является высокое качество продукции в совокупности с удовольствием гостей. Для нас главное — это, прежде всего, безопасность потребителей в ресторанах KFC, в том числе и информационная. Наш выбор пал именно на «Лабораторию Касперского», как на настоящих экспертов, предоставляющих качественные продукты, которые обеспечивают комплексную защиту ресторанов и офиса от вредоносных программ», — сказал Илья Политковский, директор по внешним коммуникациям KFC Россия и СНГ.

«Информационная инфраструктура международных компаний все чаще становится целью кибернападений. Недавние эпидемии троянцев WannaCry и ExPetya подтверждают наши прогнозы об увеличении количества атак шифровальщиков на бизнес. Чтобы избежать возможных потерь, необходимо своевременно совершенствовать систему защиты от них. Мы очень рады, что такой известный бренд, как KFC, доверяет нам и выбирает решения «Лаборатории Касперского» для обеспечения своей безопасности. Надеемся на дальнейшее сотрудничество», — отметила Евгения Наумова, руководитель управления корпоративных продаж «Лаборатории Касперского» в России.

Комплексная платформа «Лаборатории Касперского» Kaspersky Security для бизнеса включает в себя множество передовых инструментов и технологий для защиты всей IT-инфраструктуры, обеспечивая сохранность конфиденциальной информации и безопасный доступ пользователей к сетевым ресурсам. Помимо полноценной защиты традиционных рабочих станций и серверов, решение Kaspersky Security для бизнеса позволяет контролировать и защищать мобильные устройства, предоставляет передовые антиспам-технологии, дает возможность шифровать наиболее важную информацию, а также помогает управлять удаленным доступом к корпоративной сети. При этом все инструменты защиты максимально удобно представлены для IT-администраторов с помощью единой графической консоли и позволяют эффективно управлять безопасностью целого предприятия.