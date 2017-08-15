Atos представила суперкомпьютер Bull Sequana X1310 на базе процессоров ARM

Atos объявила о выпуске Bull Sequana X1310, первого коммерческого суперкомпьютера на базе процессоров ARM. Новая модель разработана в рамках семейства суперкомпьютеров Bull Sequana X1000. Суперкомпьютеры Bull Sequana поддерживают эксафлопсные технологии будущего, что позволит им обрабатывать миллиард миллиардов (1018 степени, квинтиллион) операций в секунду.

Центры обработки данных потребляют все больше энергии и создают все больше тепла. Использование в серверах, особенно в серверах для суперкомпьютеров, высокоэнергоэффективных процессоров ARM является логичным решением, т.к. позволяет решить все вопросы, связанные со скоростью работы, энергопотреблением и денежными затратами. Компания ARM является ведущим в отрасли разработчиком микропроцессоров, который имеет большой опыт работы и большую долю (более 90%) на рынке процессоров для смартфонов.

Несколько лет назад компании, совместно работающие над проектом Mont-Blanc, создали первый в мире кластер для высокопроизводительных компьютерных вычислений на базе процессоров ARM. Прототип был создан на основе блейд-модулей Bull и доказал перспективность использования технологии ARM для высокопроизводительных компьютерных вычислений. Экосистема ARM достигла высокого уровня развития и теперь способна поддерживать масштабные конфигурации суперкомпьютеров. Кроме того, сообщество разработчиков вычислительных систем проявляет большой интерес к этой технологии. А благодаря недавнему выпуску энергоэффективных 64-разрядных серверных процессоров ARM создание суперкомпьютеров на базе этой технологии становится вполне реальным.

Atos в настоящий момент занимается координацией третьего этапа проекта Mont-Blanc. Перед компанией стоит задача определить архитектуру эксафлопсного вычислительного узла на базе процессоров ARM, которую можно будет использовать в коммерческих целях. Для целей исследования и оценки партнеры по проекту Mont-Blanc будут использовать тестовую платформу, разработанную компанией Atos на базе архитектуры Bull Sequana X1000. Atos в будущем начнет коммерческий выпуск этой платформы (Bull Sequana X1310) в рамках своего стандартного ассортимента продукции.

«Партнеры по проекту Mont-Blanc связывают большие надежды с выпуском нового суперкомпьютера. Мы уже давно убедились, что благодаря своей исключительной энергоэффективности процессоры ARM расширяют возможности для высокопроизводительных компьютерных вычислений. Мы хотели бы отдельно поблагодарить Европейскую комиссию за поддержку этого проекта», – сказал Этьен Вальтер (Etienne Walter), координатор проекта.

«Этот проект реализуется как часть нашей программы запуска эксафлопсных вычислений к 2020 г., в рамках которой мы занимаемся разработкой нового поколения суперкомпьютеров. Многочисленные научные институты и частные компании во всем мире используют технологии Atos для того, чтобы ускорить исследование и создание инновационных решений. Atos разработала систему Bull Sequana X1000 в качестве открытой платформы для того, чтобы дать возможность специалистам использовать компьютерные архитектуры по своему выбору и поддержать процессорные технологии будущего, которые достигнут эксафлопсного уровня вычислений. Поэтому компания решила добавить в своей ассортимент продукции модель на базе процессоров ARM», – сказала Агнес Будо (Agnès Boudot), вице-президент, руководитель группы высокопроизводительных вычислений компании Atos.

Bull Sequana X1310 включает 3 вычислительных узла, в каждом из которых установлено 2 самых современных 64-разрядных процессора ThunderX2 Cavium на базе набора команд ARM v8. Новая модель выйдет на рынок во II кв. 2018 г.