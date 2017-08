Утвержден стандарт по рискам СЭД

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20.07.2017 № 731-ст утвержден ГОСТ Р 57551-2017/ISO/TR 18128:2014 «Информация и документация. Оценка рисков для документных процессов и систем».

Стандарт разработан компанией ЭОС и ПК 6 на основании программы национальной стандартизации Российской Федерации на 2016 по ТК 459 «Информационная поддержка жизненного цикла изделий».

Стандарт подготовлен на основе перевода международного технического отчета ИСО/ТО 18128:2014 «Информация и документация. Оценка рисков для документных процессов и систем» (ISO/TR 18128:2014 Information and documentation — Risk assessment for records processes and systems), разработанному техническим подкомитетом ПК 11 «Управление документами и архивами» технического комитета ИСО/ТК 46 «Информация и документация».

Стандарт описывает методы выявления рисков, связанных с документными процессами и системами, методы анализа потенциальных последствий неблагоприятных событий для документных процессов и систем, а также содержит рекомендации по проведению оценки рисков и по документированию выявленных и оцененных рисков в целях их смягчения или устранения.

Стандарт разработан на основе практики ряда ведущих стран мира. Его использование будет способствовать общему повышению уровня управления документами и информацией в организациях, а также облегчит отечественным организациям процесс разработки собственных нормативных и методических документов по данному вопросу.

Дата введения стандарта – 01.07.2019.

На сайте ПК 6 можно ознакомиться с текстом ГОСТ Р 57551-2017/ISO/TR 18128:2014 «Информация и документация. Оценка рисков для документных процессов и систем».