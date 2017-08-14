«Ростех» утвердил новый менеджмент концерна «Созвездие»

В рамках реализации стратегии радиоэлектронного кластера госкорпорации Ростех проведены кадровые изменения в воронежском концерне «Созвездие» (входит в холдинг «Росэлектроника» ГК «Ростех»), сообщили CNews в компании. Временным генеральным директором концерна назначен Алексей Бочаров, ранее возглавлявший НПО «Ангстрем».

Алексей Бочаров окончил Рязанский государственный радиотехнический университет, в 2006 году прошел обучение по программе Executive MBA в Высшей школе экономики. В разные годы возглавлял завод «Арсенал», работал заместителем генерального директора «НИИ телевидения» (входит в холдинг Росэлектроника) и хорошо знаком с отраслевой спецификой предприятий Корпорации. С 2014 г. работал в группе компаний «Ангстрем», в том числе на должности генерального директора НПО «Ангстрем».

«Алексей Бочаров хорошо знаком с отраслевой спецификой предприятий госкорпорации, обладает серьезным опытом управления производством в высокотехнологичном секторе», - сказал индустриальный директор радиоэлектронного кластера Госкорпорации Ростех Сергей Куликов.

Концерн «Созвездие» объединяет более 20 предприятий в 10 регионах России и является крупнейшим производителем систем связи в Российской федерации. До недавнего времени концерн входил в Объединенную приборостроительную корпорацию (ОПК), в составе которой в 2017 г. интегрирован в объединенный холдинг «Росэлектроника» в процессе стратегических изменений структуры радиоэлектронного кластера госкорпорации «Ростех». В рамках обновленной стратегии холдинга «Росэлектроника» на базе воронежского концерна «Созвездие» будет сформирован отраслевой дивизион «Средства связи».

Вопрос об утверждении Алексея Бочарова в должности гендиректора внесен в повестку внеочередного собрания акционеров, которое назначено на 11 сентября 2017 г. Алексей Бочаров заменит на должности генерального директора Александра Якунина.