Luxoft расширяет деятельность в России и Германии

Luxoft Holding, Inc. объявила об открытии нового центра разработки в Нижнем Новгороде (Россия) и переезде в новый офис в Брауншвейге (Германия).

Спрос на консалтинговые и инженерные услуги Luxoft, а также экспертизу, полученную при работе с лидерами различных индустрий, создаёт необходимость открывать новые и расширять существующие офисы компании. Новый офис Luxoft в Нижнем Новгороде будет служить центром разработки для всех отраслей, в которых компания предлагает свои услуги и решения.

Luxoft осуществила переезд в новый, более крупный офис в городе Брауншвейг (Германия), в котором будут разрабатываться решения для одной из ключевых отраслей компании: автомобильной промышленности. Это локация была включена в глобальную модель разработки Luxoft после приобретения компании Symtavision, базирующейся в Брауншвейге, в феврале 2016 года. По причине возрастания клиентского спроса на услуги технологического консалтинга и развития НИОКР в автомобильной индустрии, компания Luxoft находилась в поисках более просторного помещения, говорится в сообщении.

Дмитрий Кушнир, вице-президент Luxoft по глобальным центрам разработки, отметил: «Наша география глобальной разработки продолжает расширяться благодаря растущим потребностям клиентов Luxoft и развитию различных направлений деятельности компании. Расширение нашего присутствия в России подхватывает эстафету роста бизнеса Luxoft в Польше, Румынии и других локациях Центральной и Восточной Европы. Наша первоначальная модель разработки ПО продолжается развиваться в гораздо более прочную, географически распределённую модель. Её рост достигается благодаря стратегическим действиям вне Центральной и Восточной Европы, в Малайзии и Вьетнаме (Азиатско-Тихоокеанский регион), а также в Мексике (Североамериканский регион)».