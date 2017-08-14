Cloud4Y предоставила облачную инфраструктуру компании «Аплана»

Cloud4Y объявила о предоставлении своей облачной инфраструктуры компании «Аплана».

«Аплана» - одна из ведущих компаний в сфере ИТ-консалтинга, тестирования ПО и заказной разработки, предоставляет услуги в области методологии и автоматизации процесса разработки ПО и по обеспечению качества информационных систем на протяжении всего жизненного цикла. Создана в декабре 2001 года, входит в группу компаний «АйТи».

Тестирование систем – неотъемлемая часть производственного цикла, которая в рамках общей стратегии обеспечения качества ПО отвечает за выявление дефектов. Сложность современных систем неуклонно увеличивается, предъявляемые к ним требования постоянно изменяются. Передача тестирования ПО на аутсорсинг позволяет организации сконцентрироваться на основных бизнес-процессах, в то время как эксперты эффективно произведут оценку качества систем и приложений. Тестирование информационных систем осуществляется профессионалами высочайшей квалификации с опытом выполнения сложных проектов и индивидуальным, гибким подходом к каждому заказчику.

Для повышения эффективности тестирования и разработки в «Аплане» используют безопасные и гибкие облачные среды. Для достижения этой гибкости Cloud4Y предоставляет современную платформу для управления облачной инфраструктурой VMware vCloud Director.

vCloud Director предлагает модель, которая помогает провайдерам облачных услуг делегировать многие из повседневных IT-операций своим клиентам. Панель управления позволяет создавать виртуальные машины и управлять ими, осуществлять их миграцию из другого облака, гибко управлять правами доступа к пулу виртуальных ресурсов, за несколько секунд создавать внутренние маршрутизируемые и изолированные сети с любой топологией, настраивать гибкие правила Firewall, создавать VPN-соединения, настраивать балансировку нагрузки между виртуальными машинами и многое другое. Это дает клиентам большую гибкость в работе и контроль над облаком. В случае с тестированием и разработкой ПО, это необходимая возможность, так как для качественного тестирования требуется создавать самые различные условия и нагрузки.

«В начале августа мы перевели облако под управление vCloud Director версии 8.20, упакованный новыми функциями, которые помогут повысить безопасность и удобство управления виртуальными ресурсами, закрепляя тренд на гибридную облачную инфраструктуру и делегирование возможностей управления от провайдера к клиенту. Когда специалисты клиента обладают высокой квалификацией в IT, как в случае с «Аплана», возможности самообслуживания для настройки инфраструктуры позволяют сократить затраты времени и учесть всю специфику проекта для наиболее точного и полного достижения поставленных бизнес-задач» - отметил генеральный Директор Cloud4Y Николай Фокин.