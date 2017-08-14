«Актив» обновила инструментарий защиты ПО Guardant SDK

«Актив» объявила о выпуске обновления основного инструментария для защиты и лицензирования софта. Новая версия Guardant SDK включает улучшенный Guardant Armor, оптимизированный сервер сетевых ключей, установочные пакеты для разных версий Linux, обновленный инсталлятор драйверов и много другое.

Главной особенностью Guardant SDK 7 update 4 стала новая версия инструмента для защиты программного обеспечения от модификации и анализа – Guardant Armor. В нем были оптимизированы алгоритмы защиты, в результате чего увеличилась скорость обработки исполняемых файлов, устранены проблемы при одновременной привязке нескольких файлов, реструктурирована внутренняя справка, обновлены служебные сообщения.

В Guardant Armor и обфускаторе для .NET-приложений была включена поддержка технологии IEEE Software Taggant System. Она позволяет снизить риск ложного срабатывания антивирусных программ при проверке защищенного приложения.

В Guardant Armor реализованы улучшения и для других компонентов Guardant SDK. Подготовлен единый инсталлятор драйверов для ОС Windows x86 и x64 с поддержкой мультиязычности. Перед релизом Guardant SDK эти и другие драйверы были проверены компанией Microsoft и по-лучили WHQL–подпись.

Устранены ошибки в ряде инструментов Guardant. В частности, исправлены баги в Мастере ав-тозащиты, сервере сетевых лицензий, алгоритмах привязки при помощи софтверных ключей Guardant SP.

Особое внимание уделено повышению качества утилит и технологий для ОС Linux. В новом Guardant SDK устранены проблемы функционирования аппаратных ключей в HID-режиме, оптимизирован алгоритм поиска сетевого ключа и раздачи плавающих лицензий. Также подготовлены отдельные установочные пакеты (RPM и DEB) сервера сетевых ключей для ОС Linux версий x86 и x86_64. Скачать их и получить обновленный Guardant SDK можно в разделе Центр загрузки.