МТС наняла робота специалистом по подбору персонала

«МТС» объявила о назначении на должность специалиста по подбору персонала робота Веры — робота-рекрутера, работающего на базе технологии искусственного интеллекта. Машина — разработка российского стартапа Stafory, портфельной компании Фонда развития интернет-инициатив. Робот ищет на интернет-ресурсах резюме кандидатов по заданным параметрам. Тем, кто подходит по критериям поиска к вакансии, звонит, проводит первичное собеседование — самообучающаяся нейросеть распознает естественную речь человека и ведет с кандидатами диалог. В случае сохранения взаимной заинтересованности, робот высылает описание вакансии и переадресует кандидата на живого рекрутера, который и принимает решение о найме.

«МТС давно использует инновационные инструменты при развитии «умных» сетей, применяет механизмы Big Data для разработки новых продуктов и строительства салонов связи. Сейчас мы решились на смелый эксперимент — применить искусственный интеллект в традиционно гуманитарной области. В отличие от многих скептиков, мы не боимся того, что роботы заменят нас или наших коллег. Мы видим, как они делают нашу повседневную работу комфортнее и эффективнее, и расширяем компетенции и сферу деятельности живых сотрудников, снимая с них нагрузку, связанную с рутинными операциями», – отметил вице-президент МТС по управлению персоналом Михаил Архипов.

МТС заключила годовой контракт на использование робота после трехмесячного тестового периода. За время теста Вера поставила рекорд по количеству отсмотренных резюме кандидатов, оценив на соответствие требованиям МТС более 100 тыс. резюме в 50 городах России, и наняла в результате 69 сотрудников. По результатам тестирования компания Stafory, создатель робота Вера, внесла доработки специально под запросы МТС: увеличила объем просматриваемых роботом резюме, улучшила аналитические отчеты для рекрутеров, добавила новые функции (например, переадресацию заинтересовавшегося кандидата на живого рекрутера).

Ключевая ценность робота Веры для МТС — автоматизация поиска подходящих резюме и быстрое реагирование на появление новых. В сегменте «массовых» вакансий сохраняется высокая конкуренция за кандидатов, и скорость реакции здесь приобретает ключевое значение. Также крайне важно, что робот берет на себя не только работу механического характера, но и минимизирует эмоциональную нагрузку на рекрутера, сокращая число звонков с отказами.

На первом этапе Вера будет искать специалистов центров клиентского сервиса и специалистов по продажам услуг фиксированной связи МТС. С помощью робота компания планирует повысить эффективность рекрутинга: сократить время реакции на появление нового резюме по интересующим МТС профилям в рабочее время до двух часов (при работе без использования искусственного интеллекта этот показатель достигает 4 часов), увеличить долю заинтересованных кандидатов при «холодном поиске» до 70% при текущих 40%, увеличить количество собеседований рекрутеров с кандидатами за счет сокращения времени на поиск резюме на 30%. Планируется, что число принятых на работу кандидатов, найденных роботом и прошедших первичное собеседование с Верой, достигнет порядка 200 человек ежемесячно.