Avast определила наиболее «прожорливые» приложения для смартфонов на Android

Компания Avast опубликовала свой ежеквартальный отчет о наиболее «прожорливых» приложениях для смартфонов на Android. В него попали 20 решений, загружаемых как автоматически, так и вручную. При составлении рейтинга учитывалось влияние приложений на заряд аккумулятора, свободную память и потребление мобильного трафика. Информация, полученная от более чем 3 млн устройств Android, позволила выявить ветеранов и новичков в этом топе, среди которых тройка приложений от Google — Play Music, Talkback и Docs. Facebook, Instagram и Amazon Kindle вновь показали себя как приложения с высоким уровнем потребления памяти.

В этом квартале в топ-20 впервые попало приложение Google Talkback, оно работает со сторонними приложениями, поэтому может оставаться включенным даже после перезагрузки смартфона. Кроме того, в списке дебютировали Google Play Music (скорее всего, основная причина быстрого расхода заряда батареи — блокировщики рекламы); SHAREit (приложение Lenovo, предназначенное для обмена файлами между устройствами по Wi-Fi, активно использует беспроводную связь, что делает его четвертым в рейтинге запускаемых пользователями программ, замедляющих производительность); Google Docs (потребление энергии максимально, когда программа напрямую подключена к Google Drive через 3G и Wi-Fi); Samsung Media Hub (хотя поддержка этого приложения была прекращена в 2014 г., оно предустановлено на многих старых устройствах Samsung, что объясняет его попадание в рейтинг); Piano Tiles 2 (тестирование, проведенное на базе Samsung Galaxy S6, обнаружило, что это приложение может полностью разрядить аккумулятор менее чем за 3,5 часа непрерывного использования).

Отдельного упоминания заслуживают собственные приложения Google. Как в топ-10 приложений, запускаемых при автозагрузке, так и в топ-10 приложений, запускаемых пользователями, фигурируют сразу 8 таких программ. В этом плане отличился и Samsung — в рейтинговые таблицы попали семь его приложений. Это неудивительно, так как приложения от Google и Samsung часто предустановлены на большинстве устройств Android. Если говорить о мессенджерах, тройка лидеров в обоих топ-10 представлена закрытым ChatON, Google Hangouts и LINE: Free Calls & Messaging.

В этом квартале награду «Лучшее усовершенствование» поделили между собой инструмент для обмена фото- и видеосообщениями Snapchat, оператор крупнейшей социальной сети Facebook и главный музыкальный стриминговый сервис в мире Spotify. Эти приложения ранее занимали три из четырех верхних мест в списке программ, запускаемых автоматически или пользователями. В этом квартале компании-разработчики хорошо потрудились над улучшением своих решений. Отдельной похвалы заслуживает сервис musical.ly, который уже нельзя назвать серьезной угрозой для вместимости хранилища смартфона.

«Отраслевая статистика показывает, в первом квартале текущего года продажи смартфонов увеличились на 9,1%, а устройства на базе Android продолжают доминировать на рынке. Однако доступные по цене смартфоны могут экономить на такой опции, как вместимость хранилища, поэтому пользовательский опыт выходит на первый план, и то, как приложения влияют на производительность телефона, критически важно, — сказал Гаган Сингх (Gagan Singh), старший вице-президент и генеральный директор департамента мобильных разработок Avast. — Для многих из нас смартфон — главное устройство их всех, которые мы используем в повседневной жизни. Знание того, какие из популярных приложений быстрее всего разряжают батарею, расходуют мобильный трафик и засоряют память, дает нам возможность управлять теми программами, которыми мы постоянно пользуемся в смартфоне».