«Скайтрэк» и «ГЛОНАСС» объединят усилия в борьбе с терроризмом на базе Сколково

Компания «Скайтрэк», резидент ИТ-кластера фонда «Сколково», и «ГЛОНАСС» заключили партнерское соглашение в сфере использования спутниковых навигационных технологий, продуктов и услуг в интересах социально-экономического развития и для решения приоритетных социально-экономических задач развития Российской Федерации и субъектов РФ.

Соглашение предполагает объединение усилий и научно-технического потенциала партнеров с целью разработки интегрированной платформы управления рисками на транспорте и раннего предупреждения террористических угроз с использованием спутниковых навигационных технологий, методов и средств машинного обучения и видеоанализа.

«Инициатива по разработке и внедрению инновационных решений в области транспортной безопасности является закономерным ответом на проблему роста уровня аварийности на дорогах РФ по вине водителей и появление новых видов угроз со стороны террористических организаций, которые все чаще используют транспорт в качестве инструмента планирования и совершения террористических актов. В этой связи мы уверены в том, что партнерство со «Скайтрэк» обеспечит синергию наших продуктов и позволит в короткий срок расширить диапазон решений для транспортной отрасли», — сказал Павел Соловьев, заместитель генерального директора по технической политике «ГЛОНАСС».

В компании напоминают, что, являясь оператором государственной автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС», «ГЛОНАСС» обладает навигационно-информационной платформой с возможностью получения и обработки в реальном времени точных данных о местоположении транспортных средств и дорожно-транспортных инцидентах в федеральном масштабе. Использование такого рода информации с применением алгоритмов машинного обучения и прогнозного моделирования позволит реализовать концепцию раннего предупреждения негативных инцидентов на транспорте и снизить количество аварий по вине водителей более чем на 70%.

В свою очередь «Скайтрэк» имеет опыт построения высокопроизводительных систем обработки больших объемов данных, использования статистических методов и технологий машинного обучения для решения задач прогнозирования событий и поведенческих сценариев. В совокупности с технологиями видеоанализа, определения психофизиологического состояния человека, средств биометрии и данными «ГЛОНАСС», новая платформа обеспечит эффективный мониторинг водителей и транспортных средств, в первую очередь — в сфере общественного транспорта и дальних перевозок.

Кроме того, «Скайтрэк» стал одной из трех компаний участников проекта под эгидой Агентства стратегических инициатив и отраслевого союза «Нейронет» по созданию комплексной системы транспортной безопасности с использованием нейротехнологий и прогнозного моделирования. Кроме компании «Скайтрэк» в проект вошли такие компании как «Нейроком» (Москва) и «Нейротонус» (Санкт-Петербург).

Дорожная карта проекта предполагает проведение тестовых полевых испытаний системы в одном из транспортных предприятий пилотного региона до конца текущего года.

«Сегодня мы видим запрос общества на все виды безопасности, в первую очередь безопасность на транспорте и защиту от терроризма. Для решения этих задач необходимо использовать любые источники информации, каждый байт, который поможет спрогнозировать и предотвратить развитие негативных сценариев. Технологии искусственного интеллекта и геопозиционирования станут основой таких систем», — сказал Илья Гоценко, генеральный директор «Скайтрэк».

Сейчас «ГЛОНАСС» и «Скайтрэк» работают над развертыванием тестового демонстрационного стенда на территории технопарка Сколково, в котором будут собраны образцы оборудования, проведена настройка и интеграция решений обеих компаний. Стенд будет играть роль центра разработок и экспертизы в области безопасности и даст возможность другим заинтересованным компаниям представить и протестировать свои продукты в рамках инициативы.

Предполагается, что Сколково станет основной площадкой для разработки новых продуктов и проведения научно-исследовательских работ в контексте партнерства.

«Создание проектных групп и партнерских объединений между участниками Сколково и ведущими государственными компаниями является одной из приоритетных задач инновационной деятельности фонда. Подобные проекты представляют собой пример применения разработок наших резидентов в критически важных направлениях экономики и социальной сферы страны. Кроме того, здесь мы видим очевидную роль Агентства стратегических инициатив как генератора идей и «поставщика» новых проектов. Мы будем рады объединить возможности АСИ и Сколково для достижения общей цели», — рассказал Константин Паршин, вице-президент, исполнительный директор кластера информационных технологий фонда «Сколково».