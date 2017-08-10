Panasonic тестирует в токийском аэропорту самодвижущиеся «умные» кресла

«Умные» самодвижущиеся кресла для людей с ограниченными физическими возможностями будут протестированы японской корпорацией Panasonic в одном из крупнейших транспортных хабов Токио — международном аэропорту «Ханеда». Ожидается, что эта и другие разработки найдут массовое применение уже в 2020 г. при проведении летней Олимпиады в Токио.

Как понятно из названия, робокресло от Panasonic будет двигаться само — с помощью встроенного мотора и аккумуляторов. Пользователи смогут управлять устройством через приложение на смартфоне. Встроенные сенсоры и система распознавания образов позволят креслам буквально «видеть» препятствия на своем пути и свободно ориентироваться на территории аэропорта даже в толпе — по аналогии с тем, как ориентируются на местности роботы Panasonic HOSPI. Постоянно отслеживая свое положение, робокресло сможет выбирать оптимальные маршруты движения.

«Умные» кресла смогут даже коммуницировать друг с другом и при необходимости «сбиваться» в группы — например, когда по аэропорту перемещается семья, несколько инвалидов или лиц преклонного возраста, испытывающих проблемы с двигательным аппаратом. Если пассажир приехал с багажом, то кресло «увидит» оборудованную сенсором тележку, на которую служащие отеля погрузят чемоданы, и поедет за ней.

Одного заряда аккумулятора креслу хватит примерно на 25 км пути, скорость достигает 8,9 км/ч.

«Умные» самодвижущиеся кресла были разработаны корпорацией Panasonic в сотрудничестве с компанией Whill в рамках программы по оснащению аэропортов Японии роботизированными помощниками для решения различных задач — от уборки и перевозки грузов до информирования пассажиров. Panasonic, которая уже почти 30 лет выступает Всемирным партнером МОК и обеспечивает зимние и летние Олимпийские игры аудио- и видеооборудованием, рассчитывают, что новые разработки, вроде «умных» кресел, помогут улучшить транспортную доступность крупнейших инфраструктурных объектов Японии в преддверии Токио-2020.